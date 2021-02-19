Baksen hele Fenerbahçe'ye!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Fenerbahçe'de scout ekibi, 'Yeni Ozan Tufan' olarak adlandırılan Bursasporlu yıldıza göz dikti. Sarı-Lacivertliler‘in Bursaspor‘da forma giyen ve ‘Yeni Ozan Tufan‘ olarak gösterilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç‘u yakın takibe aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe‘nin 2015 yılında Bursaspor’dan transfer ettiği Ozan Tufan ile aynı mevkide oynayan, gerek fizik gerek ise oyun stili olarak Sarı-Lacivertliler‘in yıldız futbolcusunu andıran Ozan İsmail Koç, Yeşil-Beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansla Ümit Milli Takıma kadar yükselmişti.

Fenerbahçe scout ekibinin Ozan İsmail’i mercek altına aldığı ve sunulacak rapora göre Sarı-Lacivertli yönetimin genç futbolcu için sezon sonu harekete geçebileceği belirtildi.

Asıl görev yeri orta saha olan Ozan İsmail, tıpkı Ozan Tufan gibi gerektiğinde sağ bekte de forma giyebiliyor.

Bursaspor‘un gençlerinin bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans sonrası Avrupa‘dan da bazı takımların Ozan İsmail Koç‘u izlediği biliniyor.