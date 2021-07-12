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Bakırköy Tenis Kulübü'nden anlamlı turnuva

Bakırköy Tenis Kulübü tarafından düzenlenen ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 engelli vatandaşa 100 tekerlekli sandalyenin de hediye edileceği tenis turnuvası sona erdi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:26
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Bakırköy Tenis Kulübü'nden anlamlı turnuva

Bakırköy Tenis Kulübü tarafından Sarıyer Gazoz'un sponsorluğunda ve Bakırköy Belediyesi'nin destekleriyle yaklaşık 200 sporcunun katılım gösterdiği tenis turnuvası son gün karşılaşmaları ile sonuçlandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 engelli vatandaşa 100 tekerlekli sandalyenin hediye edileceği turnuva çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Düzenlenen turnuva ile açıklamalarda bulunan Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş ise, "Katılım gösteren herkes sportmence bir mücadele gösterdi. 100 vatandaşımıza 100 tekerlekli sandalye projesi kapsamında sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdik bu turnuvayı. Çok başarılı bir turnuva geçti. Kulüp olarak düzenli olarak turnuvalar düzenlemeye ve sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu sene takımımız 40+ yaş kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. 30 Ağustos'ta bir turnuvamız daha olacak. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile bu turnuvaları birleştireceğiz" dedi.

Oğuz Gıda Proje Sorumlusu İbrahim Durbuzer ise spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirterek, "Sosyal sorumluluklar ve sporculara vermiş olduğumuz desteklerden dolayı kendimizi bu alanda bir adım önde görüyoruz. Sarıyer Gazoz olarak bu projede bulunmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Spor herkes için spordur. Bizim için engelli ya da engelsiz olarak tanımlanamaz. Yönetim Kurulu Başkanımız Hulusi Oğuz beyin destekleriyle İhtiyacı olan arkadaşlarımıza bu tekerlekli sandalyeleri hediye etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Turnuva, kazanan sporculara ödüllerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Tenis KulübüTenisTurnuva
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