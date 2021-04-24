Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1345
ALTIN
478.740
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6288
EURO
10.0324
4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
4 adet cami inşaatı...
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı yaptırılacak
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
24 adet taşınmaz ihale usulü ile satılıyor
24 adet taşınmaz ihale...
Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alıyor
Türkiye Ulusal Ajansı 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazır olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Stadı’nın her açıdan yenilendiğini belirterek, “İnanıyorum ki 29 Mayıs’ta keyifli, rekabet dolu bir final gerçekleşecek. Futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz” dedi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:27
1 Okunma
Bakan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Yenileme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, İsviçre'nin Nyon Kentindeki UEFA genel merkezinden İstanbul’a getirilen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nın yanında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU SEYİRCİYLE BULUŞTURMA NOKTASINDA DA GÜZEL BİR FİNAL OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne her açıdan hazır olduklarını belirterek, “Stadımızı Türkiye Futbol Federasyonumuz zemini, tribünleri, teknik altyapısı, ışıklandırması, localarıyla her açıdan yeniledi. Bu anlamda da dünyanın en önemli finallerinden bir tanesine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnanıyorum ki, 29 Mayıs’ta keyifli, rekabet dolu bir maç gerçekleşecek. Kupamızda dünyanın en güzel şehri İstanbul’umuzda. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz” dedi.

"UEFA VERİLERİNE GÖRE EN MODERN VE KALİTELİ STATLARA DA SAHİBİZ"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında halkın hizmetine sunulan modern ve kaliteli tesisler inşa edildiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda olduğu gibi spor altyapısında da ciddi bir devrim gerçekleştirildi. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek tesis altyapımız var. Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Aynı zamanda en modern ve kaliteli statlara da sahibiz. Her geçen gün bu envanteri güçlendiriyoruz. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı’nda inanıyorum ki en güzel şekilde, sıcaklığımız, samimiyetimizle finale ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

"SPOR TURİZMİ AÇISINDAN TÜM BRANŞLARDA CİDDİ BİR ALTYAPIMIZ VAR"

Türkiye’yi spor turizminde bir marka haline getirmek için gerek bakanlık olarak gerekse de diğer bakanlıklarla ciddi bir işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;

“Spor turizmi açısından gerek İstanbul’umuz gerekse de ülkemizin dört bir yanında tüm branşlarda ciddi bir altyapımız var. Biz de bunu spor turizmi çalışmalarımızla gerek bakanlık olarak gerekse de diğer bakanlıklarımızla birlikte daha yukarılara taşıma gayretindeyiz. Çalışmalarımızı ciddi bir işbirliği ile sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu güzel bir şekilde gerçekleştirdik. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nı Konya’da düzenleyeceğiz. Bursa’nın İznik İlçesi’nde 4. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacağız. Hem ev sahipliği yaparak, hem de sporcularıyla, takımlarıyla en güzel şekilde, rekabet gücü yüksek bir spor ülkesi olarak yarınlara yürüyüşümüz devam edecek. Pek çok branşta sporcularımızın güzel haberlerini alıyor ve halkımızla bu sevinci yaşıyoruz. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da tarihin en güçlü, en başarılı bir dönemini gerçekleştireceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıDr. Mehmet Muharrem KasapoğluUEFA Şampiyonlar Ligi Finali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa şampiyonu Milli Güreşçiler, Ankara'ya geldi
Avrupa şampiyonu Milli Güreşçiler, Ankara'ya geldi
Lider Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor
Lider Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor
Bursaspor’a Siyaset Karışmasın Söylemleri Dilleniyor..
Bursaspor’a Siyaset Karışmasın Söylemleri Dilleniyor..
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a Uyarı! Geldi..
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a Uyarı! Geldi..
Kıragası: Kadın futbolu yükselen bir değer
Kıragası: Kadın futbolu yükselen bir değer
Genç yüzücüler olimpiyat kotası almak için Edirne'de ter döküyor
Genç yüzücüler olimpiyat kotası almak için Edirne'de ter döküyor
Bakan Kasapoğlu: Olimpik ve Paralimpik sporcular aşılanacak 
Bakan Kasapoğlu: Olimpik ve Paralimpik sporcular aşılanacak 
Rıza Kayaalp, 10'uncu Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkıyor
Rıza Kayaalp, 10'uncu Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkıyor
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma