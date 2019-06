Bakan Kasapoğlu: Sporun olduğu yerde barış, kardeşlik vardır

ALMANYA, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Hamm kentinde Türk ve Almanlara yönelik spor, eğlence ve sanat alanında çeşitli etkinliklerin yer aldığı üç günlük Avrupa Spor ve Kültür Festivali'nin (ASKFEST) açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, LippenPark'ta düzenlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Spor kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, empati kurmanın en güzel araçlarından biridir. Avrupa Spor ve Kültür Festivali'nin açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Festivalimizin Türk-Alman toplumuna, gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Gerek ülke içinde gerekse yurt dışında yapılan sportif aktiviteleri çok önemsediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Sadece ülkemizde değil, yurt dışında yaşayan gençlerimizin de bizler için ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu her zaman uygulamalarımızla da ifade ediyoruz. Yurt dışında yaşayan gençlerimizi Türkiye'de yaşayan gençlerden ayrı tutmuyoruz. Bizim kalbimizdeki, gönlümüzdeki yerleri bir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de olduğu gibi Türkiye dışındaki gençlere yönelik faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi, çalışmalarımızı artıracağız. Onun için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yurt içindeki tesislerimizi yurt dışındaki gençlerimizin de kullanımına sunmak için önemli atılımlar ortaya koyuyoruz. Her bir gencimiz bizler için önemli bir potansiyel, önemli bir zenginliği ifade ediyor ve onların bu zenginliklerini ortaya çıkaracağız ve her birini geleceğin güçlü anne ve babaları olmaları için yetiştireceğiz" diye konuştu.



Sadece Almanya'da değil Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerde bu tür etkinlikleri artıracaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Spor birleştirir, spor dönüştürür, spor kötülükleri önler. Bu anlamda sporcular sahada bir kardeşlik örneğini ortaya koyuyorlar. Bu tabloları el birliğiyle çoğaltacağız çünkü sporun olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, gülümseme vardır, daha az keder vardır, birlikte yaşama heyecanı vardır" dedi.



Sporun birleştirici ruhuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sporun açamayacağı bir kapı görmüyoruz. O yüzden sporu yaygınlaştıracağız. Sporu ülkemizde bir kültür haline getireceğiz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her ferdimizin mutlaka bir spor branşıyla uğraşmasının önünü açacağız. Tesislerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde son 17 yılda inşa ettik. Şimdi hem yurt içinde hem yurt dışında tesislerimizi, kamplarımızı, gençlik kamplarımızı insanımızla doldurma ve güçlü, yoğun faaliyetler gerçekleştirme zamanı."



Bakan Kasapoğlu açılış konuşmasının ardından, Türk ve Alman futbolculardan oluşan karma takımların dostluk maçında, topa dokunarak sembolik olarak başlangıç vuruşu yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hamm Belediyesi iş birliğiyle organize edilen festivalde, çağdaş, geleneksel spor müsabakaları, bireysel takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.