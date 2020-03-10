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Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde iptal edilen organizasyonlarla ilgili olarak, "Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla ve uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz" dedi.

10 Mart 2020 Salı 12:13
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması

KAYSERİ - Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, 'Engelleri Aşan Gençler' projesi kapsamında engelli sporcular ve aileleri ile buluştu. Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "2016'da otizm ulusal eylem planı açıklandı. Toplumun tüm kesimini içine alan çok etkili çalışmalar ortaya konulmaya başlandı. Biz de bakanlık olarak çalışmalara başladık ve önemli adımlar attık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 120 projeye katkı sağladık. Bu konudaki her projeye bakanlık olarak destek vermeye hazırız. Engelli gençlerimizin spor yolu ile uyumlu hale getirmek için yapılan projelere öncelik tanıyoruz. Bu gençlerimizin hayatlarının kolaylaştırılması, iyileştirilmeleri ve sosyal hayata kazandırılmaları kapsamında her amacımız bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ana gündem maddelerimizden biri olacak. Bu anlamdaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'ENGELLİ SPORCU SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ'

Engelli sporcu sayısının 54 binin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Spor her birimiz için önemli bir olgu. Engelleri sporla aşmak bizim için önemli. Onların başarılarıyla iftihar ediyoruz. 2002 yılında engelli sporcu sayısı 2764 iken şimdi 54 binin üzerinde. Bu sayıyı artıracağız. Burada gerçekleştirilen kamp bir ilk. Bu kampın detaylarını geliştireceğiz. Hem ailelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, hem gençlerimizin bu anlamda rehabilitasyonlarını çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu kampların sayısını artıracağız ve geliştireceğiz. Gençler burada spor yaparken aileleri de seminerlerle verimli zaman geçirecekler. Bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ederim."

'YARIN PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle dünyada iptal edilen birçok spor organizasyonuyla ilgili olarak da, "Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla ve uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var. Bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluKoronavirüs
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