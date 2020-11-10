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Bakan Kasapoğlu: Atatürk'ü rahmet ve hürmetle yâd ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Kasım 2020 Salı 11:32
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Bakan Kasapoğlu: Atatürk'ü rahmet ve hürmetle yâd ediyorum

İSTANBUL - Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Gazi Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'nci yılında rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.

Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal'i iyi anlamalı ve gençlerimize anlatmalıyız. Gazi'nin önderliğinde aziz milletimizin verdiği istiklal ve istikbal mücadelesini unutmadan, birlik ve beraberlik içerisinde yakılan o meşaleyi gençlerimize emanet etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha hürmetle, rahmetle  yâd ediyorum. Ruhu şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluTürkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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