Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.238,28
ALTIN
973,47
DOLAR
18,45
STERLİN
19,99
EURO
17,85
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:21
Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nün, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandığına işaret ederek, ''Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Engel Tanımaz projesi kapsamında dünyada ilk olan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ile Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir adım attığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, engelli sporcular ile davetliler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, çok anlamlı bir törende buluştuklarını belirterek, "Uluslararası anlamda da önemli bir farkındalık oluşturacak bir projenin tanıtımındayız. Türkiye her alanda gelişen ve iddiasını ortaya koyan bir ülke. Bu anlamlı toplantıyı özellikle burada gerçekleştiriyoruz. Bu yurtlar Türkiye'nin gururu. Bu yıl yurtlarımızda satranç seferberliği de başlatacağız. 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek. Bu kapı satranç sporcularının her zaman emrinde, hizmetinde" dedi.

Hemen hemen her branşta yükselen bir başarı grafiğine sahip olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle spora erişilebilirlik bizim için çok önemli. Spor turizmi ülkesi olma yönünde ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl 170'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bu yıl en prestijli organizasyonları düzenledik, düzenleyeceğiz. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleşti. Bu hafta perşembe günü Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Bunlar bir anda olan işler değil, bu bir vizyonun sonucu. Bunun için bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde her branşa önem vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Bakan Kasapoğlu, satranç sporunun önemine de dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Satranca hep ayrı bir değer verdik. Bugünkü projenin yeni bir aşama olduğunu belirtmek istiyorum. Spor engel tanımaz diyoruz. Bu proje kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandı. Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var. İşitme engelli satranç eğitim programı da bu projenin kapsamında olan bir çalışma. Ben bu gayreti, anlayışı çok değerli buluyorum. En başta federasyonumuza ve değerli başkanına, yöneticilerine, ekibine, bu projede emeği olan herkese, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak satranca verdiğimiz önemle satranç malzeme dağıtımımız var. Hiç aksamadan, durmadan süren bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da il ziyaretlerinde gençlere takdim ettiği hediyelerde en önde geleni satrançtır. Her okula her eve satrancı ulaştırmayı görev bildik. Satrancı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla da projelerimiz var. Buna yeni projeler ilave edeceğiz."

Bu projenin engelleri kaldırma noktasında yeni bir aşama olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu proje, hayatın engel tanımadığın en büyük ispatıdır. Bu alandaki gayretlere hız verecek bir adım atıldı, hayırlı olmasını diliyorum Erişimin kolaylığını sağlamak ve fırsat eşitliğini sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. İnşallah birlikte engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Projemizin ülkemiz, gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dünya satranç tarihinde bir ilke imza atmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tulay, federasyon olarak özellikle son 10 yılda büyük bir ilerleme katettiklerini vurgularken. ''Ülkemizin uluslararası anlamda gurur duyacağı bir eser olan bu eser, tüm işitme engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun'' dedi.

Tanıtım toplantısının sonunda Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nü takdim etti. Bakan Kasapoğlu kitabı inceledikten sonra işitme engelli sporcularla fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluTürk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun
Hamit Altıntop: Stefan Kuntz ile devam ediyoruz
Hamit Altıntop: Stefan Kuntz ile devam ediyoruz
Faroe Adaları - Türkiye: 2-1
Faroe Adaları - Türkiye: 2-1
Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi
Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi
Gelibolu Maratonu sona erdi
Gelibolu Maratonu sona erdi
Dele Alli: Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim
Dele Alli: Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Serhat Balcı kazandı
Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Serhat Balcı kazandı
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول