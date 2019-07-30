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Bakan Kasapoğlu: 38 gençlik kampından her yıl 125 bin gencimiz yararlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu: 38 gençlik kampından her yıl 125 bin gencimiz yararlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:38
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Bakan Kasapoğlu: 38 gençlik kampından her yıl 125 bin gencimiz yararlanıyor

İSTANBUL - Türkiye genelinde bakanlığına bağlı 38 adet gençlik kampı olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Her yıl yaklaşık 125 bin gencimiz bu kamplardan yararlanıyor. Doğa ve deniz kamplarının dışında, yıl boyunca Üstün Yetenekliler Kampı, Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı, terörden etkilenen gençlerimiz için ‘Umut Kampı’ gibi pek çok tematik kampta gençlerimizi misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN HEYECANINA, BU GÜZEL ORTAMA EŞLİK ETMEK BİZLERE GÜÇ VERİYOR”

Sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda da gençlerle bolca vakit geçirme imkanı bulduklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin dört bir yanından gelen, Diyarbakır’dan, Bursa’dan, Tekirdağ’dan, Amasya’dan gençlerimiz buradalar. Hem arkadaşlıklarını geliştiriyorlar hem de futboldan basketbola, voleyboldan kanoya kadar pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Yeni arkadaşlıklar kazanıyorlar, dostluklar inşa ediyorlar. Onların bu heyecanına, bu güzel ortama eşlik etmek bizlere de ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu kamp ziyaretlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“BU KAMPLARDA GENÇLERİMİZE PEK ÇOK İMKAN SUNUYORUZ”

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan gençlik kamplarında gençlerin tatillerini geçirdiklerini, kendilerini geliştirdiklerini, hem de güzel arkadaşlıklar kazandıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Kamplarımızda sportif anlamda ve eğitimsel noktada, gençlerimize sunduğumuz pek çok imkânlar var. Gençlerimizin hem tatillerini geçirdikleri hem kendilerini geliştirdikleri, hem de güzel arkadaşlıklar kazandıkları bu kamplarda zaman zaman gençlerimizle birlikte oluyoruz” dedi.

Kamp ziyareti sırasında gençlerle çeşitli aktivitelere de katılan Bakan Kasapoğlu, diğer kabine üyelerinin de kampları ziyaret ettiklerini ve gençlerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluKırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı
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