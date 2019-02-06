Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101918
ALTIN
220.237
DOLAR
5.2175
STERLİN
6.7515
EURO
5.9399
Orta Çağ’dan pati izleri
Orta Çağ’dan pati izleri
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Kadınların beyni erkeklere göre daha...
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Annelere 'bebek maması' uyarısı
Annelere 'bebek maması' uyarısı

Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya

Milli badmintoncu Özge Bayrak, İran'da düzenlenen Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya

Milli badmintoncu Özge Bayrak, İran'da düzenlenen Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
6 Okunma
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya

İSTANBUL - Olimpiyat Eleme Kota Puan Turnuvası olan 28'nci İran Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası, İran'ın Tahran şehrinde devam ediyor. 

32 ülkeden 235 badmintoncunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada, 2016 Rio Olimpiyatları Sporcusu  Özge Bayrak, ilk turda Portekizli rakibi Sonia Goncalves'i 2-0, ikinci turda Ukranyalı rakibi Maria Ulitina'yı 2-0, çeyrek finalde ise Endoznezyalı rakibi Bening Sri Rahayu'yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Endonezyalı rakibi Choirunnisa Choirunnisa'ya 2-1 mağlup olarak müsabakayı 3'üncü olarak tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

2018 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu Çift Kadınlar Kategorisi Milli Takım Sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, ilk turda İranlı rakipleri Nazanin Bashiri-Nastaran Karami'yi 2-0, çeyrek finalde Endonezyalı rakipleri Febby Valencia Dwijayanti Gani-Rayhan Vania Salsabila'yı 2-0, yarı finalde de Hindistanlı rakipleri Pooja Dandu-Sanjana Santosh'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldiler. Sporcular yarın finalde ise Endonezyalı rakipleri Nita Violina & Putri Syaikah ile karşı karşıya gelecekler. 

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, kazanılan madalya ile ilgili, "Yılın ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşıyoruz ve devamını temenni ediyoruz. Milli takım sporcumuz Özge Bayrak'a ülkemize ve bayrağımıza yaşattığı bu gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer gurur tablomuz ise yarın final müsabakalarında Ay Yıldızlı bayrağımız için mücadele verecek olan milli takım sporcularımız Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin içindir. Sporcularımıza yarınki final müsabakalarında başarılar diliyorum. Badminton Milli Takım Sporcularımıza, bu imkânları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Badmintoncu Özge BayrakMadalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü
Trabzonspor - Ümraniyespor: 0-0
Trabzonspor - Ümraniyespor: 0-0
Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Can Özüpek üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı
Can Özüpek üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı
Galatasaray, Maicon'u açıkladı
Galatasaray, Maicon'u açıkladı
Bursaspor - Atiker Konyaspor: 0-0
Bursaspor - Atiker Konyaspor: 0-0
Turgut Uçar İzmir'i üzdü
Turgut Uçar İzmir'i üzdü
Turgutlu savaş alanına döndü
Turgutlu savaş alanına döndü
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ