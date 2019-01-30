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Badmintonda hedef olimpiyatlar

Badminton Milli Takımı, 2019 yılının ilk Olimpiyat Eleme Kota Puan Turnuvası için Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Milli Takım Hazırlık kampına başladı.

Badmintonda hedef olimpiyatlar

Badminton Milli Takımı, 2019 yılının ilk Olimpiyat Eleme Kota Puan Turnuvası için Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Milli Takım Hazırlık kampına başladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
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Badmintonda hedef olimpiyatlar

İSTANBUL - Kampın ardından Milli badmintoncular, 04-07 Şubat 2019 tarihleri arasında İran'ın Tahran şehrinde gerçekleşecek olan Fajr Internatıonal Challenge Badminton Turnuvasında madalya mücadelesi verecek. Tahran'da 32 ülkeden 235 badmintoncunun karışılama yaşayacağı turnuvada, Ay-Yıldızlı badmintoncular 2012 Londra Olimpiyat Sporcusu Neslihan Yiğit, 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak ve 2018 Avrupa Gençler Şampiyonu Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin başta olmak üzere Aliye Demirbağ, Muhammed Ali Kurt, Emre Lale, Büşra, Ünlü, Yazgan Çalışır, Serhat Salım, Serdar Koca, Emre Sönmez ve Semih Baha Başakın temsil edecek.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporculara sonsuz güvendiğini dile getirirken müsabakalarda madalya heyecanı yaşayacak sporcularımıza başarılar diledi. Özmekik, kendilerine bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesini temenni ederek sözlerini bitirdi.

Badminton Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez ise "Sporcularımızın performansı her gün olumlu yönde yükselmektedir. Türk badmintonu İran'da da inşallah bu yükselişe devam edecektir. Hedefimiz badmintonda 3 branşta da olimpiyatlara katılmak ve derece yapmaktır" dedi. Sönmez, milli sporculara sonsuz güvendiğini dile getirirken başarılar diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Badminton Milli TakımıHedef
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