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Badminton Şampiyonası tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı

Badminton Şampiyonası tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
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Badminton Şampiyonası tamamlandı

ANKARA-DHA

Ankara'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. 

59 ilden 233 kulüp ve 835 sporcu kürsü mücadelesi verdi. 5 gün süren mücadelesinin sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Ödüllerini Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz ve Federasyon eski Başkanı Akın Taşkent takdim etti. 

Derece giren sporcular şu şekilde: 

Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç, 2. Hasan Berkay Günbaz, 3. Kerem Ahmet Özder, 3. Orçun Öztürk 

Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür, 2. Aysegul Yemişen, 3. Behiye Bodur, 3. Nisanur Tunçer 

Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz+Nurullah Saraç, 2. Kerem Çınar+Kerem Ahmet Özder, 3. Oğulcan Genç+İsmail Berat Özdemir, , 3. Taha Emirhan Budak+Abdulsamet Özdemir 

Çift Bayanlar:  1. Yasemen Bektaş+Cansu Erçetin, 22. Saniye Bilici+İrem Uysal, 3 .Sudenaz Duyar+Zehra Güldal, 3. Firdevs Karaaslan+Nurgül Yılmaz 

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak+Yasemen Bektaş, 2. Abdulsamet Özdemir+Cansu Erçetin, 3. İsmail Berat Özdemir+Zümre Onan, 3. Miraç Kantar+Nisanur Tunçer 

Müsabaka neticesinde tekler kategorisinde ilk 4, çiftler kategorisinde ilk 2 derecesinde yer alan sporcular Ağustos'da gerçekleşecek olan Sırbistan'da gerçekleşecek olan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde ettiler. Aynı zamanda 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesine katılabilme hakkı kazandılar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Badminton ŞampiyonasıBadminton
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