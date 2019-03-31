Badminton'da bronz madalya

ANKARA (DHA)

Olimpiyat eleme puan turnuvalarından Yonex Polish Açık 2019 Badminton Turnuvası, bugün Polonya'nın Czestochowa kentinde sona erdi. 462 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada milli badmintoncu Aliye Demirbağ, tek kızlar kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Polonya'da sona eren olimpiyat eleme puan turnuvasında Türk Milli Takımı'nın yarı finalde temsil edilmesinden ve bronz madalya kazanılmasından ötürü mutluluğunu dile getirdi. Özmekik, Türkiye'ye bu gururu yaşattığı için milli sporcu Aliye Demirbağ'a ve antrenörleri Sıdık İsaoğlu ve Mehmet Ali Aslan'ı tebrik etti.