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AZMiN ZAFERi

Yaklaşık 2 yıl önce ülkemize gelen 23 yaşındaki Özbekistanlı  Aziz Ziyadullaev , Crosfit, Plates ve Fitness üzerine aldığı eğitimlerle başarıdan başarıya koşuyor.

13 Haziran 2021 Pazar 14:01
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AZMiN ZAFERi

Bu spor dallarında elinde sertifikaları bulunan genç adam ülkesinde spor salonları açarak Özbekli gençleri spora yönlendireceğin söylüyor.

Özbekistan’da Veteriner Hekimliğini kazandığı halde spora olan sevgisi nedeniyle eğitime ara veren Aziz Ziyadullaev, soluğu Türkiye’de aldı.

Çeşitli işlerde çalışarak hayatını  idame eden Ziyadullaev, aynı zamanda Crosfit, Plates ve Fitness eğitimi aldı.

Ninbudo aikijutsu Federasyonu tarafından keşfediliyor genç sporcu aldığı eğitimlerle ülkesinde spor salonları açacağını belirterek, ‘Tüm Özbekistanlı genlere sporu sevdireceğim’dedi.

(Haber: Mehmet Ali BABAR)

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Anahtar Kelimeler:
Aziz ZiyadullaevCrosfitPlatesFitness
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