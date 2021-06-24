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Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 3 yıldır enkaz edebiyatı yapıyorlar

24 Haziran 2021 Perşembe 13:18
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Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 3 yıldır enkaz edebiyatı yapıyorlar

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım uzun zamandır süren sessizliğini bozarak basın toplantısı düzenleme kararı aldı. 11.30'da Çırağan Sarayı'nda başlayan toplantıda Yıldırım'ın ilk sözleri şunlar oldu:

"Ben aday olmayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için burada bir araya geldik. Mahallede yönetim yapsanız bu liste olmaz. 3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Çok kötü bir mali tablo alındığı söyleniyor. Biz öyle bir tablo bırakmadık. Acaba bugüne kadar Fenerbahçe için hiçbiri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir tane bekçi kulübesi yaptılar, başka bir şey yok. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılacak zararların karşısında gereken hareket neyse onu yapacağız. Şampiyonluk haricindeki her şey başarısızlıktır. Ali Koç, ben şampiyonluk sözü vermedim, diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir. 1998'de geldiğimde kulüpte hiçbir şey yoktu. Bu kulübe tam 50 tapu kazandırdım. Hep mal aldım. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borçlarından fazladır. Sayın Başkan Galatasaray ve Beşiktaş'ın mal varlığını bizden daha çok olduğunu söylüyor. Sayın Başkan hesap bilmiyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın neyi var? Galatasaray'ın Florya'da yarısı devlete ait olan arsa, devletin yaptığı stat... Başka? Bir arazi ve nakit para var. Başka ufak tefek şeyleri vardır. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim, 30 yılımı bu kulübe verdim. Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi içinden at, bizi rakip görme. Korkuyorsunuz, korkmayın. 52 tane oyuncu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane topçuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımFenerbahçeEnkaz Edebiyatı
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