Azerbaycan Milli Takımı'na Türkiye'den sponsor

AZERBAYCAN - Azerbaycan Futbol Federasyonu ile Türk giyim markası Kiğılı, sponsorluk anlaşması imzaladı.



Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun Bakü'de bulunan merkez binasındaki anlaşmaya, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem ile milli futbolculardan Araz Abdullayi ve Sertan Taşkın katıldı. Toplantıya çevrimiçi olarak katılım sağlayan ve ilk sözü alan Abdullah Kiğılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in söylediği gibi 2 devlet tek millet olarak hareket ediyoruz. AFFA'nın şıklığını Kiğılı'ya teslim etmesinden dolayı başkana saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.



Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov, "Pandemi nedeniyle bu imza töreni biraz gecikti. Ancak bir taraftan da avantaj oldu. Bakü'de futbolun bayram havasını yaşıyoruz ve büyük heyecan hissediyoruz" dedi.



Toplantıda konuşan Hilal Suerdem ise "Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Azerbaycan kardeş ülkemiz. Karabağ ile ilgili sıkıntılar aşıldı ve bugünlere geldik. Spor kardeşliktir ve spor devletleri birleştirir. Biz de şirketler olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Azerbaycan Milli Takımı'nın şıklığı artık bize emanet. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkana teşekkür ediyorum, milli takıma da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.