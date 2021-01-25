AYVALIKLI FİLENİN SULTANLARI DEPLASMANDA ÜÇ GALİBİYET ALDI

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MUSTAFA YILDIZ

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş, takımda yer alan oyuncuların çok küçük yaşlarda bu spora başladığını belirterek, hedeflerinin Ayvalık kızlarına veloybolu sevdirmek olduğunu söyledi. Ligde yer alan takımlardaki oyuncuların hemen yarı yaşında olan voleybolcu kızlar, oynadıkları on bir karşılaşmada aldıkları dört galibiyetin üçünü deplasmanda elde ettiler. Bu başarının karşılığı olarak da Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’den galibiyet ödülü olarak hediye çeki almayı hak ettiler. 2015-2016 sezonunda 2.Lig’e yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın antrenörleri Sedat Oğuz yönetiminde başarılı bir grafik yakaladığını belirten, Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan, “Voleybolcu kızlarımız antrenörleri Sedat Oğuz ile sekiz yaşlarından beri birlikte çalışıyorlar. Küçükler altyapıda başlayan voleybol serüvenleri, yıldız olmadan profesyonel takıma geçmeleriyle taçlandı. Ligde ablalarıyla mücadele ediyorlar” dedi. Kızların en küçüğünün 12, en büyüğünün ise 21 yaşında olduğunu vurgulayan Kotan, liglerde profesyonel deneyimleri bulunmamasına karşın, takımın deplasmanda üç galibiyet aldığını söyledi. Takımın kendi özkaynaklarının yanı sıra Ayvalık esnafının maddi destekleri ile mücadele ettiğini hatırlatan Kotan, “Antrenörlük kariyerinde altyapı çalışmalarında küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birçok kez Türkiye şampiyonlukları kazandıran, Eczacıbaşı ve Galatasaray’da takım antrenörlüğü yapan Gökhan Edman’dan destek alıyoruz, bize deneyimlerini aktarıyor, kızların gelişimine katkıda bulunuyor” diye konuştu.