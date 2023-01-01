Ayşegül, 'kendini savunabilsin' diye başladığı muay thai'de madalyaları topluyor

ANTALYA (DHA)

Antalya'nın Kepez ilçesinde Özgecan Aslan cinayetinden etkilenen annesi Songül Yıldız'ın (39) yönlendirmesi ile muay thai sporuna başlayan Ayşegül Ecrin Yıldız (13), başarıdan başarıya koşuyor. Hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonu olan Yıldız, "Sadece yalnızken kendimi savunabileyim diye başladım. Maçlara çıkabileceğimi bilmiyordum. Çıktığım ilk karşılaşmayı kazandım" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan'ın hikayesinden etkilenen Songül Yıldız, kendisini koruyabilmesi için kızı Ayşegül'ü muay thai sporuna yönlendirdi. Ayşegül Yıldız, 2017 yılında milli takım antrenörü Yasin Urlu'nun yanında eğitime başladı. Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci, Avrupa Şampiyonası'nda 1'inci ve yine son olarak Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 1'inci olan Ayşegül Yıldız, yaşına rağmen başarıdan başarıya koşuyor.