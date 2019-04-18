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Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve

Kariyerinde ilk kez yarıştığı Büyükler Dünya Kupası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı ve Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda finali son saniyede kaçırarak bronz madalyayı alan Kerem Kamal, gelecekteki hedeflerini anlattı. Ülkemizi gururlandıran iki sporcu bir araya gelerek, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bunun için çok çabalıyoruz" dedi.

Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve

Kariyerinde ilk kez yarıştığı Büyükler Dünya Kupası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı ve Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda finali son saniyede kaçırarak bronz madalyayı alan Kerem Kamal, gelecekteki hedeflerini anlattı. Ülkemizi gururlandıran iki sporcu bir araya gelerek, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bunun için çok çabalıyoruz" dedi.

18 Nisan 2019 Perşembe 11:44
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Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve

MANİSA - Portekiz'de düzenlenen Aerobik Jimnastik Büyükler Dünya Kupası'nda ipi göğüsleyen Ayşe Begüm Onbaşı, "Portekiz'de alnımım akıyla şampiyon oldum. Benim için farklı bir tecrübeydi. İlk kez yarıştığım büyükler kategorisinde böylesine önemli bir başarıyı elde etmem beni çok mutlu etti. Şimdi mayıs ayında Bakü'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Oraya hem tek kadınlar kategorisinde, hem de Mehmet Ercoş ile çiftler kategorisinde katılacağım. Yine hedeflerimiz çok yüksek. İlk hedefimiz finale kalmak, sonrasında derece ve altın madalya. Kerem'i de Avrupa'daki başarısından dolayı tebrik diyor ve bundan sonraki müsabakalarda kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. 

Ayşe Begüm Onbaşı'nın ardından konuşan Kerem Kamal, Türkiye'deki tüm sporculara örnek model olduklarını ifade etti. Herkesin sporla bir araya geleceğini belirten Kerem, "Şahsi hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak. Bu yolda katılacağım bütün müsabakalarda amacım zirve olacak. Ayşe'nin de dediği gibi asıl en birinci hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunu da katılığımız Avrupa ve Dünya düzeyindeki şampiyonalarda yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Milli takım forması giyen ve göğsünde ay-yıldızlı bayrakla yarışmaya çıkan hiçbir sporcunun başka hedefi olamaz. Ben gerek Manisa'da gerekse Türkiye'de efsane olmak istiyorum. Birçok kardeşimin güreş sporuna yönelmesini istiyorum. Güreş, bizim ata sporumuz. Ben de Ayşe'yi Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı tebrik ediyor ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" cümlelerini kurdu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükler Dünya KupasıAyşe Begüm Onbaşı
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