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AYOS Konyaspor, Galatasaray NEF maçı hazırlıklarına başladı

29 Aralık 2022 Perşembe 10:42
AYOS Konyaspor, Galatasaray NEF maçı hazırlıklarına başladı

KONYA - TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Lig 13'üncü haftasında  evinde Galatasaray NEF’i konuk edecek AYOS Konyaspor ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından kötü gidişata dur demek isteyen AYOS Konyaspor ekibi, Galatasaray NEF karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. İki ekip 31 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AYOS KonyasporGalatasaray NEF Maçı
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