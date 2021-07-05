Aykut Akgün Bursaspor’a Geri Döndü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesislerinde sürdüren takım bugün akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Ardından kontrol pas çalışan takım son bölümde Daha önce anlaşmaya varılan futbolcu Aykut Akgün, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda takım ile birlikte çalıştı.

Takım yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.