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Aydın voleybolda Avrupa'da yarı final sınavında

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:35
Aydın voleybolda Avrupa'da yarı final sınavında

AYDIN - Voleybolda ülkemizi CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın yarı final ilk maçında evinde İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Tomislav Popovic (Hırvatistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan) hakem ikilisi yönetecek. Aynı kupada daha önce 2019 yılında final oynayan, bu sezon Balkan Kupası'nı kazanıp katıldığı organizasyonda rakiplerini tek tek eleyip son 4'e kalan Aydın temsilcisi, 2 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu çok önemli mücadelede taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Haydi salonu sallayalım" mesajı verildi. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Tent Obrenovac (Sırbistan)-CV Tenerife La Laguna (İspanya) karşı karşıya gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CEV Kadınlar Challenge KupasıYarı InalAydın
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