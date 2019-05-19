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Avrupa yürüyüşte tarihi zafer

1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye tarihindeki ilk altın madalyaları Litvanya’da kazandı. 10 kilometre U20 kadınlarda Meryem Bekmez birinci, Evin Demir ikinci sırayı aldı. Takım sıralamasında da şampiyonluk Milli Takım’ın oldu.

Avrupa yürüyüşte tarihi zafer

1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye tarihindeki ilk altın madalyaları Litvanya’da kazandı. 10 kilometre U20 kadınlarda Meryem Bekmez birinci, Evin Demir ikinci sırayı aldı. Takım sıralamasında da şampiyonluk Milli Takım’ın oldu.

19 Mayıs 2019 Pazar 14:02
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Avrupa yürüyüşte tarihi zafer

ANKARA, (DHA)

Litvanya’nın Alytus kentindeki Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye 10 kilometre U20 kadınlarda iki altın, bir gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Yarışa Avrupa listesinin 1 numarasında gelen Meryem Bekmez, favorisi olduğu yarışı rahat kazandı. Bekmez, yarısında takipçilerine bir dakika fark oluşturduğu yarışı 45:37’lik derecesiyle galip tamamlarken, Evin Demir de 46:49’luk performansıyla ikinciliği elde etti. 2 yıl önce aynı yarışta ikinci olarak Türkiye’ye Avrupa Kupası’ndaki ilk madalyayı getiren Meryem, bu kez altın kazanma başarısı gösterdi. Evin Demir de ilk Avrupa Kupası yarışında podyuma çıktı.

Yarışta Türkiye’nin üçüncü ismi olan Kader Dost ise uzun süre üçüncü sırada gitmesine karşın son kilometrede iki rakibine geçilerek beşinci sırayı aldı. Kader, bitişe 48:09 ile geldi.

İlk beşte üç yürüşçüsü bulunan Türkiye, takım sıralamasında da 3 puanla birinciliği alarak yine bir ilke imza attı. Takımlar klasmanında Ay Yıldızlı takımı 11 puanlı Fransa ve 16 puanlı İspanya takip etti.


DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaYürüyüşKupaönce Vatan
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