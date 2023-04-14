Avrupa şampiyonalarında finallerin güreşçisi Süleyman Atlı

Ankara

Avrupa Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda serbest stil 57 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Süleyman Atlı, 3. kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.

Avrupa şampiyonalarında 2019 ve 2021 yıllarında altın madalya kazanan Süleyman, 2020 ve 2022 yılarında gümüş, 2017'de ise bronz madalya aldı.

Süleyman Atlı, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası, Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi en önemli organizasyon. Bunun bilincinde çalıştık. Avrupa Şampiyonası'nda 4 yıldır final müsabakası yapıyorum. İnşallah 3. kez Avrupa şampiyonu olarak, ülkeme yeniden altın madalyayı kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 61 kiloda güreşen ve gümüş madalya alan 28 yaşındaki milli sporcu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl bir üst sıklette güreşmiştim. Bu yıl 57 kiloda, kendi sıkletimde yarışıyorum. Olimpiyatlardan önce güçlü olduğumu göstermem için bu Avrupa Şampiyonası'nın benim için çok büyük önemi var. Tabii ki hedefim her zaman şampiyonluk. Geçen yıl bir üst sıklette güreşmemin bana çalışma anlamında çok büyük avantajı oldu. Performans olarak ilerlediğimi hissettim. Son Dünya Şampiyonası'ndan bu zamana kadar güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Bu yıl kendi sıkletim 57 kiloda yarışacağımın bilincinde olarak antrenman ve beslenme programımı ona göre ayarladım. Hazır bir şekildeyim."

Süleyman, Mısır'da güreştiği son turnuvada altın madalya kazandığına işaret ederek, "Avrupa Şampiyonası'na formda katıldığımı düşünüyorum. Tabii ki asıl hedefim olimpiyatlar ama Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na 'Ben de varım.' demek için gidiyorum. İnşallah altın madalyayı alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Takım halinde de hedef şampiyonluk

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde de iddialı olduklarının altını çizdi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını, geçen yıl takım halinde Avrupa ikinciliği elde ettiklerini dile getiren Süleyman, "Birçok şampiyonluğa aday arkadaşım var. Taha ağabey zaten takımımızın efsane ismi. Soner ağabeyin 3 Avrupa şampiyonluğu var, 4. şampiyonluk için gidiyor. Feyzullah Aktürk, Muhammet Akdeniz... Takım olarak güzel bir kadromuz var. Takım halinde bu sene hedefimiz Avrupa şampiyonluğu, tarih yazmak. Umarım takım halinde çok güzel başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.