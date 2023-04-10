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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 12:17
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Ankara

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal'ın, Liverpool'a konuk olduğu karşılaşma 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla Arsenal'ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Southampton deplasmanından 4-1 galip ayrılarak zirveyle puan farkını 6'ya indirdi.

Manchester City'deki ilk sezonunda üstün performansını sürdüren Haaland, Premier Lig'deki 27 maçında 30 gole ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar Newcastle United ve Manchester United, bu hafta 2'şer karşılaşmaya çıktı.

Hafta içi oynadığı erteleme maçında konuk olduğu West Ham United'ı 5-1 yenen Newcastle United, Brentford deplasmanında da 2-1 kazandı.

Manchester United, erteleme maçında karşılaştığı Brentford'ı 1-0, hafta sonu ağırladığı Everton'ı ise 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 30. haftası sonunda Arsenal, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, bir maçı eksik takımlardan 67 puanlı Manchester City, 56 puanlı Newcastle United ve Manchester United izledi.

La Liga

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Villarreal karşılaşmasını 3-2 kaybederek zirve yarışında yara aldı. Real Madrid son 3 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1, Real Sociedad ise evinde Getafe'yi 2-0 yendi.

Ligde hafta, puan tablosunun tepesindeki Barcelona'nın Girona'yı ağırlayacağı maçla tamamlanacak.

La Liga'nın 28. haftasının ardından 71 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 12, Atletico Madrid 14, Real Sociedad ise 20 puan geriden takip etti.

Serie A

Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, Lecce deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Lazio, sahasında Juventus'u 2-1, Roma da deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Milano ekipleri haftayı puan kaybıyla kapattı. Son şampiyon Milan, ağırladığı Empoli ile 0-0, Inter ise konuk olduğu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 29. haftasını 74 puanla geçen Napoli'yi, 58 puana sahip Lazio, 53 puanı bulunan Roma ve 52 puanlı Milan izledi.

Bundesliga

Ligin zirvesindeki son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda oynadığı Freiburg maçını 1-0 kazandı.

Zirve yarışını ilgilendiren maçta Borussia Dortmund, evinde karşılaştığı sezonun flaş ekibi Union Berlin'i 2-1 yendi.

Leipzig ise konuk olduğu Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 27. haftası sonunda 58 puan toplayan Bayern Münih'i, 56 puanlı Borussia Dortmund, 51 puanlı Union Berlin ve 48 puanlı Leipzig takip etti.

Ligue 1

Lider PSG'nin yanı sıra en yakın takipçisi Lens de ligin 30. haftasında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Son 2 maçını kaybeden geçen sezonun şampiyonu PSG, deplasmanda Nice'i 2-0 yendi.

Seyircisi önünde oynadığı Strasbourg maçını 2-1 kazanan Lens, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Lorient-Olimpik Marsilya maçı 0-0, Nantes-Monaco karşılaşması da 2-2 tamamlandı.

PSG 69 puanla liderliğini sürdürdü. Lens 63, Olimpik Marsilya 61, Monaco ise 58 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
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