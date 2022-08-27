Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39...
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi...
Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 48...
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu

Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:35
Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu

Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle: 

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco 

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Hearts-Başakşehir

15 Eylül Başakşehir-Fiorentina

6 Ekim RFS-Başakşehir

13 Ekim Başakşehir-RFS 

27 Ekim Fiorentina-Başakşehir

3 Kasım Başakşehir-Hearts

DEMİR GRUP SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag

15 Eylül Cluj-Sivasspor

6 Ekim Sivasspor-Ballkani

13 Ekim Ballkani-Sivasspor

27 Ekim Sivasspor-Cluj

3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor

GRUPTA İLK SIRAYA ALANLAR DİREKT İKİNCİ TURA ÇIKACAK

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupa LigiFenerbahçeTrabzonsporSivassporBaşakşehirFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Dele Alli, Beşiktaş için İstanbul'da
Dele Alli, Beşiktaş için İstanbul'da
Jorge Jesus: Gruplara kalmayı istiyoruz
Jorge Jesus: Gruplara kalmayı istiyoruz
Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız
Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız
Dries Mertens: Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum
Dries Mertens: Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum
Milli güreşçiler 7 ayda 134 madalya kazandı
Milli güreşçiler 7 ayda 134 madalya kazandı
Göztepe moral bozmadı
Göztepe moral bozmadı
34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول