Avrupa kupalarında son 16 turu kurası yarın çekilecek

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile play-off turunda İsviçre ekibi Basel'i elemesi halinde Trabzonspor'un rakipleri belirlenecek.

İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi

Arsenal (İngiltere), Real Betis, Real Sociedad (İspanya), Fenerbahçe (Türkiye), Ferencvaros (Macaristan), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin son 16 turuna doğrudan katılacak.

Play-off turunda Nantes (Fransa)-Juventus (İtalya), Midtjylland (Danimarka)-Sporting Lizbon (Portekiz), Monaco (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya), PSV (Hollanda)-Sevilla (İspanya), Manchester United (İngiltere)-Barcelona (İspanya), Rennes (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Union Berlin (Almanya)-Ajax (Hollanda) ve Roma (İtalya)-Salzburg (Avusturya) eşleşmelerinin galipleri de Avrupa Ligi son 16 turuna dahil olacak.

Avrupa Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.

Cluj (Romanya)-Lazio (İtalya), Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Partizan (Sırbistan)-Sheriff (Moldova), Anderlecht (Belçika)-Ludogorets (Bulgaristan), Gent (Belçika)-Karabağ (Azerbaycan), Basel (İsviçre)-Trabzonspor, Lech Poznan (Polonya)-Bodo/Glimt (Norveç) ve Fiorentina (İtalya)-Braga (Portekiz) eşleşmelerinde tur atlayanlar da Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek.