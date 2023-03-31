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Avrupa futbolunda kritik hafta sonu

Avrupa futbolunda bu hafta sonu, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli maçlara sahne olacak.

31 Mart 2023 Cuma 13:28
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Avrupa futbolunda kritik hafta sonu
İstanbul

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 29. haftada yarın Liverpool'u konuk edecek. Son yıllarda büyük rekabet yaşanan iki takım arasında Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak. Maç eksiğiyle 61 puana sahip Manchester City, galip gelerek 8 puan önündeki lider Arsenal'a bir adım daha yaklaşmaya çalışacak. Ligde 42 puanla 6. sırada bulunan Liverpool ise üst sıralardan uzaklaşmamak adına zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyecek.

Premier Lig'de üst sıraları ilgilendiren diğer mücadelede 47 puanla 5. sıradaki Newcastle United, 50 puanla 3. basamakta bulunan Manchester United'ı ağırlayacak. Karşılaşma, St. James' Park'ta 2 Nisan Pazar günü TSİ 18.30'da yapılacak.

Bayern Münih-Borussia Dortmund

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında "Klasik" olarak adlandırılan Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı oynanacak.

Ligin ilk iki sırasında bulunan Bayern Münih ile Borussia Dortmund, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak.

Bundesliga'da 53 puanlı lider Borussia Dortmund, Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada bir puan gerisindeki Bayern Münih'e yarın TSİ 19.30'da konuk olacak.

Napoli-Milan

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara lider durumdaki Napoli, sahasında Milan ile 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de karşılaşacak iki takım, bu önemli eşleşme öncesinde Serie A'nın 28. haftasında kozlarını paylaşacak.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde şampiyonluğa giden Napoli ile 48 puanla 4. sırada yer alan Milan arasındaki mücadeleye, Diego Armando Maradona Stadı ev sahipliği yapacak.

PSG-Lyon

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'teki 29. hafta mücadelesinde Olimpik Lyon'u ağırlayacak.

Ligue 1'de 66 puanla zirvede bulunan PSG ile 41 puanla 10. sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan Olimpik Lyon'un kozlarını paylaşacağı karşılaşma, 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda mücadele edecek.

Ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe (54 puan) ile üçüncü basamaktaki Beşiktaş'ın (49) karşılaşacağı maçın başlama düdüğü, saat 20.30'da çalacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren diğer bir karşılaşmada ise lider Galatasaray (60), 4. sırada bulunan Adana Demirspor'u (45) Nef Stadı'nda konuk edecek. İki takım, yarın saat 20.30'da sahaya çıkacak.

AA

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Avrupafutbolu
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