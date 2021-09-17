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Avrupa Fatihi geri döndü

Galatasaray, Lazio karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra sergilediği oyunla Avrupa'ya yeniden ayak seslerini duyurdu.

17 Eylül 2021 Cuma 10:51
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Avrupa Fatihi geri döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Aldığı 3 puanla ilk haftayı grup lideri olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakikanın büyük bölümünü üstün oynadı. Teknik direktör Fatih Terim'in taktik anlayışı ve saha içi müdahaleleri büyük takdir toplarken, Galatasaray güçlü rakibini devirerek büyük öz güven topladı.

MARCAO MÜTHİŞ DÖNDÜ

Uzun süre sonra Lazio maçıyla sahalara dönen Marcao, hem savunmadaki başarısı hem de geriden oyun kurma konusundaki becerisiyle müthiş bir geri dönüş yaptı. Yeni transferlerden Nelsson ile ilk defa beraber oynayan Brezilyalı futbolcunun, takım arkadaşıyla olan uyumu dikkat çekti.

ORTA SAHA NEFES ALDIRMADI

Galatasaray'ın galibiyetindeki en büyük anahtarlardan biri de orta sahada rakibe rahat top kullandırmaması oldu. Cicaldau, Taylan ve Berkan üçlüsü pres ve karşı presi çok iyi yaparak Galatasaray'ın merkezde çok etkili olmasını sağladı. Ön hatta görev yapan Kerem, Morutan ve Halil de hem ön alan baskısını hem de geriye yardımı maçın büyük bölümünde göstererek galibiyetin mimarlarından oldular.

ASLAN SERİ HEDEFİNDE

Lazio galibiyetiyle Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısındaki puan kayıplarını geride bırakan Sarı-kırmızılılar, şimdi galibiyet serisi peşinde. Sarı-kırmızılılarda şu anki hedef Alanyaspor galibiyeti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLAZIOUEFA Avrupa Ligi
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