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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, genç erkekler elemeleri ile başladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:11
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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı

MERSİN - Servet Tazegül Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, koronavirüse karşı alınan yoğun önlemler eşliğinde başladı. Pandemi nedeniyle seyirci alınmayan salonda sık sık maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.

Şampiyonanın ilk gününde genç erkekler kategorisinde eleme müsabakaları gerçekleştirildi. Erkeklerde 13 Aralık'a kadar sürecek organizasyona 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.

Kadınlarda 17-20 Aralık'ta yapılacak şampiyonada toplamda 21 ülkeden 218 sporcu mücadele edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Artistik Cimnastik ŞampiyonasıMersin
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