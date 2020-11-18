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Avcı’nın önceliği takım savunması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda takım bütünlüğü ve takım savunması üzerinde duruyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:18
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Avcı’nın önceliği takım savunması

Özellikle son iki sezonda savunma anlamında sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve başladıktan sonra ilk olarak takım savunmasını ele aldı. Oyuncularına sık sık takımın bir bütün olduğunu, hataları bireysel değil takım olarak değerlendirmeleri gerektiğini ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatan Avcı, çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

“TOPLARI ÖNE ŞİŞİRMEYİN”

Antrenmanda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Avcı, “Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında oyunun yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın” ifadelerini kullanıyor.

“GENÇLERE ÖZEL İLGİ”

Abdullah Avcı, takımdaki genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Takımda önemli bir potansiyel olduğunu ve kazanma alışkanlığı yakaladıktan sonra genç oyuncuları yavaş yavaş takıma monte etmeyi planlayan Avcı’nın bu noktada kapsamlı bir çalışma başlattığı kaydedildi. Çalışmalarını altyapı ile eş zamanlı gerçekleştirmeyi planlayan Avcı, zaman zaman genç isimlere de takımda görev verme düşüncesinde.

“HERKES HAZIR OLSUN”

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularla yaptığı görüşmede herkesin hazır ve her an görev alabilecek düzeyde olmasını istedi. Öğrencileriyle yaptığı konuşmada ligin uzun bir maraton olduğunu ve özellikle bu sezon çok sıkışık bir fikstürde mücadele edeceklerini hatırlatan Avcı’nın, “Umarım sakatlıklar ve hastalıklar en alt seviyede geçer ancak bu sıkışık periyotta herkesten faydalanmak istiyorum. Bu nedenle herkesten hazır olmasını istiyorum” dediği öğrenildi.

“ENERJİMİZ BİZİ HEDEFE ULAŞTIRACAK”

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı’nın en büyük silahı ise yüksek enerji. Bordo mavili takımın fiziksel anlamda bulunduğu noktadan memnun olan Avcı, yüksek enerjileriyle takımdaki kötü sinerjiye son verip kazanma alışkanlığı edinen bir takım havasına bürünmeyi hedefliyor. Avcı, bu noktada futbolcularla da hem bireysel hem de takım halinde sık sık konuşmalar gerçekleştirerek iletişimi güçlü tutuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıTrabzonsporAntrenör
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