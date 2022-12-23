Avcı ile Jesus'un ilk düellosu

TRABZON - Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.



23 puanla ligin 7’nci sırasında bulunan Trabzonspor, yarın akşam sahasında 29 puanla ligin zirvesindeki Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ligin son şampiyonu, namağlup serisini korumak ve devre arasına girmeden ligin üst sıralarına tırmanmak için sahada ter dökecek. 48 yıldır süren ezeli rekabette toplam 131 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 42 kez zaferle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 50 kez galip geldi, 39 müsabaka da beraberlikle tamamlandı. Ligde bugüne kadar 98 kez karşılaşan ekiplerden bordo mavililer 25, sarı lacivertliler 39 kez sahadan galip ayrılırken 34 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.



TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN



Yarın rakibiyle 132’nci kez karşılaşmaya hazırlanan bordo mavililer, Fenerbahçe’ye karşı sahasında üstün durumda bulunuyor. Trabzon’da oynanan toplam 55 maçın 24’ünde Trabzonspor, 18’inde ise Fenerbahçe galip gelirken 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.



SAHASINDA 31 MAÇTIR YENİLMİYOR



İç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek seriyi bozmadı. Yarın oynanacak zorlu derbiden de galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi sahadan namağlup ayrılırsa 655 gündür devam eden yenilmezlik serisini sürdürecek. Bordo mavililer sahasında son olarak 8 Mart 2021’de Corendon Alanyaspor’a karşı oynadığı maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.



AVCI İLE JESUS’UN İLK DÜELLOSU



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbol kariyerlerinde ilk kez yarın akşam oynanacak maçta karşılaşacak. Deneyimli teknik adamlar için bir ilk olacak karşılaşmada, hocaların sahada taktik savaşı olacak. Şampiyonluğu hedefleyen her iki takım da zorlu mücadele öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendiren rakipler, kamp dönemi boyunca yarın oynanacak müsabakaya odaklanarak hazırlıklarını yaptı.



AKYAZI’DAKİ SON MAÇTA TRABZONSPOR GALİP GELDİ



Abdullah Avcı, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı bugüne kadar çıktığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Trabzonspor’un hocası olarak 4’üncü kez sarı lacivertlilerle karşılaşmaya hazırlanan Avcı, geçmişte oynanan 3 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Avcı, rakiplerin geçen sezon oynanan son Akyazı buluşmasında sarı lacivertlileri 3-1 skorla dize getirmişti.



JESUS’UN TRABZONSPOR’A KARŞI İLK LİG MAÇI



Geçmişte Avrupa’nın birçok başarılı kulübünü yöneten Jorge Jesus, yarın Trabzonspor’a karşı ilk Süper Lig maçına çıkacak. Trabzonspor’la Benfica’yı yönettiği dönemde tanışan deneyimli hoca, 2011 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda oynanan 2 müsabakada beraberlik ve galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmıştı.



SÜRPRİZ KADRO BEKLENTİSİ



Geçen sezona göre performansında düşüş gösteren Trabzonspor’da teknik direktör Avcı’nın zorlu derbide kadroyu değiştirmesi bekleniyor. Sezon başından bu yana istediği performansı alamadığı oyuncuları geri planda tutması beklenen Avcı’nın, tüm hatlarda değişikliğe gideceği tahmin ediliyor. Oyuncuları ana mevkilerinde oynatacağını açıklamasının ardından değişimi Samsunspor maçında gösteren Avcı’nın, Fenerbahçe derbisinde de kadroyu büyük oranda buna göre şekillendirmesi bekleniyor.



VİSCA DERBİYLE DÖNÜYOR



Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılarak aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, son oynanan Samsunspor maçında kas spazmı yaşadığı için dinlendirilerek kadroda yer almamıştı. Hızlı bir geri dönüş yapması beklenen Boşnak golcünün ilk 11’de olması bekleniyor. Yine kas spazmı yaşadığı için Samsunspor maçında riske edilmeyen Siopis’in de kadroda olması beklenirken, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Antalya kampını kaçıran oyunculardan Maxi Gomez’in yerine Umut Bozok’un forma giyeceği tahmin ediliyor.



Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk kez ilk 11’de forma giyerek Samsunspor’a 2 gol atan Naci Ünüvar'ın kadroda, Samsunspor maçında oyunu yarıda bırakan Gbamin’in ilk 11’de olması bekleniyor.



Trabzonspor’da tedavileri süren Dorukhan, Serkan ve Peres kadroda yer almayacak.



MUHTEMEL 11



Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısına çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:



“Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Umut”