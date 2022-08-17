Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.975,57
ALTIN
1.021,34
DOLAR
17,97
STERLİN
21,69
EURO
18,30
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
İş fırsatları için hemen tıkla!

Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid "Çekinmiyoruz"

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:53
Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid "Çekinmiyoruz"

VİYANA - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Austira Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid açıklamalarda bulundu.

Avusturya Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini hafta sonunda alan Austria Wien'de tüm gözler Fenerbahçe maçına çevrilirken, Manfred Schmid Tirol maçındaki galibiyetin Avrupa Ligi maçına olumlu yansıyacağını belirtti.

Schmid; "Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım ve onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama onlardan çekinmiyoruz, korkmamızı gerektiren bir durum yok. Ligde 4 hafta sonunda aldığımız ilk galibiyet ise bize moral olacak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı ağırlamanın kendileri için büyük bir olay olduğunu da anlatan Schmid, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki disiplinimizi sahaya yansıtırsak, sonucu olabildiği kadar uzatabilir ve beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Takımımın kuvvetine inanıyorum. Fenerbahçe'yi zorlamak için herkesin kendi limitini aşması gerekiyor."

FENERBAHÇE'NİN SALDIRGAN VE ATAK OYNAYACAĞINI BİLİYORUZ

Sadece defans yapmayacaklarını ve futbol oynamayı da hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'yi fazlasıyla inceledik. Slovacko maçında kendim sahadaydım, detaylıca inceledim. Almanya'da yardımcı antrenörken Türkiye'de çok fazla kontağım vardı. Bunların hepsini bilgi için kullandık. Tarkan Serbest ile görüşmemiz ise olmadı. Fenerbahçe'nin saldırgan ve atak oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızı bu yönde hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Austria WienManfred Schmid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir yarı maratona 4 bin sporcu katılacak
Eskişehir yarı maratona 4 bin sporcu katılacak
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık
Yasemin Can, rekor kırdı
Yasemin Can, rekor kırdı
Rıza Çalımbay: Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum
Rıza Çalımbay: Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0
Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0
Galatasaray - Bitexen Giresunspor: 0-1
Galatasaray - Bitexen Giresunspor: 0-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول