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Attan düşen jokeyin yaşam mücadelesi 21 gündür sürüyor

Adana'da yarış sırasında attan düşüp yaralanan ve kafatasında kırıklar oluşan 31 yaşındaki jokey Samet Erkuş'un tedavisi 21 gündür devam ediyor

09 Mayıs 2021 Pazar 12:45
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Attan düşen jokeyin yaşam mücadelesi 21 gündür sürüyor

ADANA, (DHA)

Yeğeninin durumunun ağır olduğunu ve kritik günler yaşadıklarını belirten amca Şeyhmus Erkuş, "Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyliğini yapan Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip attan düştü. Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un kafatasında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren deneyimli jokeyin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

KRİTİK BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden, 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Samet Erkuş'un yakınları ve sevenleri tecrübeli jokeyin tedavisinin 21'inci gününde de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Yeğeninin hastaneye sevk edildiği günden itibaren yoğun tedavi altında olduğunu kaydeden amca Şeyhmus Erkuş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının Samet Erkuş'la yakından ilgilendiğini söyledi. Bu süreçte aile olarak bazı kırgınlıklar da yaşadıklarını vurgulayan amca Erkuş, "Bir futbol takımının oyuncusunun ayağı kırılıyor ve yönetiminden başkanına kadar başından ayrılmıyorlar. Maalesef biz bu konuda yalnız bırakıldık. Fakat son 2 gündür biraz daha yanımızdalar. Samet'in durumu ciddiyetini koruyor. Herhangi bir gelişme yok. Uzun bir süreç var önünde. Geriye gitmezse çıkmayan candan ümit kesilmez. Getirdiğimiz gün doktorlar, 'en ufak bir gerilemede kaybedebiliriz' dediler. O akşam akciğeri söndü ve şu an entübe edilmiş durumda. Bize sürekli bilgi veriyorlar. Doktorlar, 'hastanız kötü, durumu ağır' dediler. Herkesten dua bekliyoruz" diye konuştu.

'ARKADAŞIMIZIN AYAĞA KALKMASINI BEKLİYORUZ'

Samet Erkuş'un jokey arkadaşı Emrah Sincar da üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Dünyanın en zor spor dalı, iki canlı arasında geçen jokeyliktir. Bu, kardeşimin ilk kazası değil. Her gün yanındayız. Yarışseverlerin dualarını bekliyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşımızın ayağa kalkmasını ve sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYarışAtJokeySamet ErkuşTedaviönce Vatan
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