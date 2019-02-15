Atletler, Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.



24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7'nci kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:





KADINLAR:



Mizgin Ay



Burcu Erdemir



Derya Yıldırım



Berfe Sancak



Semra Karaslan



Rahime Tekin



Burcu Subatan



Emine Hatun Tuna



Derya Kunur



Kader Güvenç



Şevval Avaz



Özge Soylu



Ecem Çalagan



Tuğba Aydın



Beyza Tilki



Tuğba Aydın



Kadriye Aydın



Merve Menekşe



Buse Arıkazan



Büşra Pekşirin



Emel Dereli



Aysel Yılmaz



Derya Yıldırım



Meryem Kemeç



Yaren Açar



Zeynep Kuran



Zehra Börekçi





ERKEKLER:



Sporcu



Emre Zafer Barnes



Kayhan Özer



Yavuz Can



Akın Özyürek



Salih Tekgöz



M. Mustafa Helvacı



Abdullah Özdemir



Abdurrahman Gediklioğlu



Hakan Çoban



Süleyman Bekmezci



Mikdat Sevler



Batuhan Buğra Eruygun



Furkan Aktaş



Muammer Demir



Emre Dalkıran



Can Özüpek



Necati Er



Alperen Acet



Enes Talha Şenses



Ersu Saşma



İlkay Aydemir



Osmancan Özdeveci



Murat Gündüz



Oğuz Akgül



Berke Akçam



Oğuzhan Kaya



Kübilay Ençü