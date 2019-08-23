Atina'da galip Trabzonspor

YUNANİSTAN - 4'üncü dakikada sol kanattan Lopes'in ceza sahasına yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Livaja bekletmeden vuruşunu yaptı, yerden köşeye giden meşin yuvarlak Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.



7'nci dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutta kaleci Barkas köşeye giden topu son anda kornere çeldi.



12'nci dakikada Oliveira'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.



15'inci dakikada Livaja'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.



17'nci dakikada Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.



22'nci dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Novak rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Daniel Siebert penaltı noktasını gösterdi



23'üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Sosa'nın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.



28'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın penaltı noktası üzerine ortasına savunmanın arasından iyi yükselen Nwakame'nin vuruşunda top arka direkteki Novak'ın ayağından sekerek Ekuban'ın önünde kaldı. Onun altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



44'üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın altıpas üzerine ortasına savunmanın arasından iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



45'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ekuban'ın pasında Sörloth topla birlikte ceza sahası içerisinde girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı, Barkas son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



54'üncü dakikada Livaja'nın sol çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği topu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.



63'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Sörloth aldığı topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.



65'inci dakikada Novak'ın pasında Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.



70'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında bir anda ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın penaltı noktasının sağından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.



77'nci dakikada Paulinho'nın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Geraldes'in şutunda Uğurcan son anda ayağıyla topu uzaklaştırmayı başardı.



89'uncu dakikada sol kanattan aldığı topla birlikte ceza sahası içerisine giren Avdijaj kaleci Barkas'ın üzerinden yaptığı aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşma 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



STAT: OAKA Spyros Louis



HAKEMLER: Daniel Siebert xxx, Rafael Foltyn xxx, Jan Seidel xxx (Almanya)



AEK: Barkas x - Paulinho x, Vranjes x, Svarnas x, Lopes xx- Simao x (Dk.62 Kristicic x), Simoes xx- Verde xx (Dk.66 Geraldes x), Livaja xxx, Mantalos xx- Oliveira xx (Dk.83 Giakoumakis x)



TRABZONSPOR: Uğurcan x - Pereira xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xxx, Sosa xxx, Abdülkadir Ömür xxx, Ekuban xxxx (Dk.90+2 Yusuf), Nwakaeme xx (Dk.71 Avdijaj x) Sörloth xx (Dk.77 Doğan x)



GOLLER: Dk. 4 Livaja (AEK) - Dk. 28, 44 ve 70 Ekuban (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Livaja, Vranjes, Paulinho (AEK)