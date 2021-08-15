Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim elemanları alınacak
Öğretim elemanları alınacak
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in 1’inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 17'nci dakikada Eysseric'in golüyle öne geçti. 72'nci dakikada Lobjanidze'nin golüyle skora denge geldi ve mücadele bu skorla sona erdi.

15 Ağustos 2021 Pazar 09:29
9 Okunma
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

17’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric, rakip yarı alanın ortalarında Boudjemaa'nın müdahalesiyle yerde kalınca konuk ekip serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Eysseric'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

20’nci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Emre Çolak ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Saint Louis'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti. 

38’inci dakikada Hatayspor korner kazandı. Emre Çolak'ın ortasında Kamara kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. 

43’üncü dakikada Kevin Varga çalımlarla ceza sahasına kadar girip pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Yusuf'un şutunda top auta gitti. 

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55’inci dakikada Atakaş Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşta Emre Çolak taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına orta yaptı, konuk takım savunması topu uzaklaştırdı.

65’inci gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok, rakip ceza sahasına girmeden kaleye yokladı. Munir, kalesinde gole izin vermedi.

72’nci dakikada Atakaş Hatayspor, beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Saint Louis ile paslaşan Lobjanidze’nın sol çaprazından yaptığı plase bir vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi
Ünal Karaman: Biz hazırız
Ünal Karaman: Biz hazırız
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0
Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Ünlü boksör Alman yıldız Daniel Schmidt hayranlarına çığlık attırdı..
Ünlü boksör Alman yıldız Daniel Schmidt hayranlarına çığlık attırdı..
Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık
​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma