Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: 2 -1

9’uncu dakikada atak geliştiren konuk takım İttifak Holding Konyaspor’da Daci, sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Orada topla buluşan Nejc Skubic şutunu kaleye gönderdi ama kaleci Munir topu kontrol etti.

25’inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, rakip takım ceza sahasında Diouf’un topuk pasıyla buluşan Boupendza’un şutu çerçeveyi buldu fakat kaleci İbrahim Sehic, topu köşeden çıkardı.

33’üncü dakikada atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor’da Skubic, ceza sahası içinde seken topu kafa ile içeri çevirdi. Skubic’in hava pasında topla buluşan Artem Kravets, kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu: 0-1.

43’üncü dakikada Atakaş Hatayspor’da Boupendza, beraberlik golünü kaydetti. Topu sürükleyerek ceza sahasına kadar gelen Boupendza, sol ayakla muhteşem bir vuruş yaptı. Kaleci İbrahim Sehic fakat, top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı1-1 beraberlikle sona erdi.

62’nci dakikada İttifak Holding Konyaspor, korner bayrağına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Haubert Sitya’nın yaptığı orta hiçbir arkadaşına ulaşmıyor. Topu, kaleci Munir kontrol etti.

68’inci dakikada İttifak Holding Konyaspor savunmasının anlık hatasını değerlendiren Boupendza, takımını öne geçiren golü atıyor. Sol kanattan yapılan ortada savunma ve kaleci İbrahim Sehic anlaşmazlık yaşadı. Bu hatayı iyi değerlendiren Boupendza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

71’inci dakikada İttifak Holding Konyaspor Haubert Sitya, sol kanattan ortasını ceza sahası içine gönderdi. Yapılan ortaya yükselen Artem Kravets istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top kornere çıktı.

82’nci dakikada atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor ‘da Marko Jevtovic, ceza sahasının hemen dışından kaleye şutunu göndermek istedi ancak istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Munir topu kontrol etti.

90+2’inci dakikada rakip kaleye kalabalık giden İttifak Holding Konyaspor’da Nejc Skubic’in sağ çaprazdan ortasına Ahmet Çalık kafa vurdu ve top ağlara gitti. VAR'dan pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi Alper Ulusoy, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.