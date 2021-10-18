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Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK : 2-1

Süper Lig'in 9’uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 22:33
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Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK : 2-1

26’ncı dakikada Hatayspor'da Lobzhanidze sağ kanattan ceza sahasına girdi. Güzel bir çalımla önünü boşaltan Lobzhanidze’nin sol ayağıyla şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti. 

31’inci dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan El Kaabi’nin ortasında Diouf kafayı vurdu, defansa çarpan top kornere gitti.

32'nci dakikada yine sol kanattan gelişen hatayspor atağında bu kez Adekugbe’nin ortasındaburak kafayı vurdu, Gaziantep kalecisi Günay gole izin vermedi.

49’uncu dakikada Hatayspor'da Diouf sol kanattan çizgiye yakın noktadan topu içeriye çevirdi. Top ceza sahasında Traore'nin önünde kaldı ancak Gaziantep savunmasında Kitsiou topu çizgiden çıkarmayı başardı. 

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık skorla sona erdi.

51’inci dakikada Hatayspor'da Kamil Ahmet sağ kanattan sıfıra inerek ortasını yaptı. Diouf ceza sahası içinde kafayı vurdu ancak savunmada Caulker araya girdi. VAR incelemesi sonrası maçın hakemi, Caulker’in eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle Hatayspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Diouf takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

57’nci dakikada Gaziantep'te Muhammet Demir'in cepheden araya attığı pasta Dicko kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak iyi bir vuruş gelmeyince top kaleci Munir'de kaldı.

73’üncü dakikada Hatayspor'da oyuna sonradan giren Kamara savunma arkasına sarktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kamara, güzel bir vuruşla kaleciyi topu ağlara gönderdi: 2-0.

82’nci dakikada Gaziantep’te oyuna sonradan giren Sagal sol çaprazdan ceza sahasının önünden şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top kaleye gitti: 2-1.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atakaş HataysporGaziantep FKSüper LigFutbol
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