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Arkasspor şampiyonluk istiyor

Voleybol Efeler Ligi'nde Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Galatasaray'ı evinde çıktığı rövanş mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Arkasspor, şampiyonluk mücadelesi vereceği Fenerbahçe'yi de dize getirerek kupaya uzanmayı hedefliyor.

Arkasspor şampiyonluk istiyor

Voleybol Efeler Ligi'nde Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Galatasaray'ı evinde çıktığı rövanş mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Arkasspor, şampiyonluk mücadelesi vereceği Fenerbahçe'yi de dize getirerek kupaya uzanmayı hedefliyor.

16 Nisan 2019 Salı 12:47
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Arkasspor şampiyonluk istiyor

İZMİR - Ligde son iki sezonda final serilerinde şampiyonluk kupasını Halkbank'a kaptıran İzmir temsilcisi bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Son olarak 2014-15'te sezonunda İzmir'e şampiyonluk kupası getiren mavi-beyazlılar, bu sezon Fenerbahçe karşısında 5'inci lig şampiyonluğu için ter dökecek. 

Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı final serisine saha avantajıyla çıkacak Arkasspor, deplasmandaki ilk iki maçını 21 Nisan Pazar ve 23 Nisan Salı günü oynayacak. İzmir'deki ilk randevu 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Gerekmesi durumunda İzmir'deki diğer müsabakalar 30 Nisan ve 3 Mayıs'ta gerçekleşecek. Normal sezonda deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe'yi evinde 3-2 mağlup eden Arkasspor, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalde ise rakibine 3-1 boyun eğdi. Fenerbahçe, yarı finalde Halkbank'ı finalde ise Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götürdü.

Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yarı finalde Halkbank'ı eleyen Fenerbahçe ile zorlu bir final serisine çıkacaklarını belirterek, "Çalışmalarımızı finalle taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Camia, teknik kadro, oyuncular ve seyirci herkes inanmıştı. Galatasaray'la çok çekişmeli bir mücadele verdik. Onları da kutluyoruz ve üçüncülük için başarılar diliyoruz. Fenerbahçe çok zorlu bir rakip. Ciddi seyirci desteğine sahipler. Antrenör değişikliği ve Higaldo transferiyle iyi bir ivme yakaladılar. Çok hırslılar, bunu kupada gösterdiler. Hedefimiz kupayı 5. kez İzmir'e getirmek" diye konuştu. 

Öte yandan Arkasspor, şimdiden gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arkassporşampiyonluk
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