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Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.

10 Aralık 2022 Cumartesi 01:09
Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

Lusail Stadı’nda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz’un düdük çaldığı mücadelede Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Arjantin, Hollanda’yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Normal süresi beraberlik ile sonuçlanan mücadelede golleri 35’inci dakikada Molina ve 73’üncü dakikada penaltı vuruşundan Lionel Messi kaydederken; Hollanda’nın golleri ise 73’üncü ve 90+11’inci dakikada Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst’dan geldi. Uzatma bölümü de eşitlikle geçen maçta seri penaltı atışlarında rakibi 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Mücadele 13 Aralık Salı günü oynanacak. 

LIONEL MESSI BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Arjantin’in 2’nci golünü atan Lionel Messi, attığı bu gol ile Dünya Kupası’nda Arjantin forması ile en çok gol atan oyuncu olan Batistuta’yı yakaladı. Dünya Kupası’nda attığı 11 gol ile Lionel Messi, Batistuta ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Messi bir sonraki turlarda gol atması durumunda Dünya Kupası’nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu olacak.

WOUT WEGHORST’UN GOLLERİ YETMEDİ

Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Burnley takımından kiraladığı yıldız oyuncu Wout Weghorst, FIFA 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Arjantin ile Hollanda’nın karşı karşıya geldiği mücadelede 78’inci dakikada Memphis Depay’ın yerine oyuna dahil oldu. Weghorst, 83'üncü ve 90+11’inci dakikada Hollanda’yı uzatmalara taşıyan golleri kaydetti fakat bu goller Hollanda'ya yetmedi ve Arjantin seri penaltı atışları sonrası sahadan 4-3 üstün ayrılan taraf oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya KupasıFutbolArjantinHollandaYarı Finalçeyrek Final
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