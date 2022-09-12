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Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı

Arda Turan, 35 yaşında aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:01
Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı

İSTANBUL (DHA) 

Futbola Galatasaray'da başlayan, kariyerinde başardıklarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran, yurt dışında Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen ve milli formayla birçok önemli başarıya imza atan Arda Turan, 35 yaşında aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve geçen sezon itibarıyla sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arda, paylaştığı bir video ile veda açıklaması yaptı. "Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim, çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu" diyen Turan, "Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elini üstümden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum; çünkü bu hikâyede hepsi olmalıydı. Siz de hakkınızı helal edin. Artık göz yaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti geldi. Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur! Futbolun içinde, saha kenarında, yeniden görüşünceye dek... Oyun, devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arda TuranAktif Futbolculuk
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