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Arda Güler, Hatayspor maçındaki istatistikleri ile haftaya damga vurdu

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:04
Arda Güler, Hatayspor maçındaki istatistikleri ile haftaya damga vurdu

İSTANBUL -  Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, Spor Toto Süper Lig’de ilk kez 11’de forma giydiği Atakaş Hatayspor karşılaşmasında yakaladığı istatistikler ile dikkat çekti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26’ncı hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Slavia Prag’a karşı oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde moral depoladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Hatayspor karşısında ilk 11’de görev verdiği Arda Güler, sahada kaldığı süre boyunca oynadığı oyun ile büyük alkış toplarken taraftarların da desteğini arkasında hissetti. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakan 16 yaşındaki oyuncu, Hatayspor karşısında hem ofansif hem de defansif anlamda yakaladığı istatistikler ile göz doldurdu. 271 farklı ligi kapsayan, 100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Arda Güler, 26’ncı haftada merkez orta saha bölgesinde forma giyen oyuncular arasında yakaladığı 354.89 indeks derecelendirmesi ile bu alanda Yukatel Kayserispor forması giyen Abdulkadir Parmak’ın ardından 2’nci sırada yer aldı. 16 yaşındaki oyuncu, 128.00 defansif indeks puanı ve 112.1 paslaşma indeks puanı ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu.

ATAK ORGANİZASYONLARINDAKİ PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler, Atakaş Hatayspor karşısında takımının geliştirdiği ataklarda aldığı rol ile göze çarptı. Sahada özgüvenli ve rahat bir görüntü çizen Güler, 6’sı başarılı olmak üzere 9 atak organizasyonunda baş rolde yer aldı. Başarılı atak organizasyonunda Abdulkadir Parmak’ın ardından 2’nci sırada yer alan Arda Güler, xA (Beklenen Asist) kategorisinde ise 0.59 ortalama ile zirvede kendisine yer buldu. Arda Güler, 6’sı başarılı 7 dribling ile de bu alanda merkez orta sahalar arasında 2’nci sırada yer aldı.

DEFANSİF ANLAMDA TAKIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

16 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 73 dakika boyunca takımına defansif anlamda da büyük katkı sağladı. Merkez orta saha oyuncuları baz alındığında 26’ncı haftada 14 defansif aksiyon ile 3’üncü sırada yer alan Arda Güler, 12 başarılı defansif aksiyon ile de bu alanda zirvenin sahibi oldu. Karşılaşma boyunca 5 top kazanan genç oyuncu, rakip sahada 2 top kazanarak bu alanda da merkez orta sahalar arasında ilk sırada yer aldı.

PAS KALİTESİ İLE HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Arda Güler, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında bulunduğu atak organizasyonlarında da attığı paslar ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 41 başarılı pas ile Miha Zajc’ın ardından merkez orta sahalarda 2’nci sırada yer alan Arda Güler, 4 başarılı uzun pas ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu. Arda Güler, rakip 3’üncü bölgesine yapılan başarılı pas kategorisinde de yaptığı 10 pas ile 3’üncü sırada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arda GülerHatayspor MaçıIstatistik
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