Aram Markaroğlu için Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi

Aram Markaroğlu'nun kızı Talar Avedikyan, yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki Aram Markaroğlu'nun kızı olmak çok büyük bir onur ve şeref. Bunun için ona çok teşekkür ederiz. Çok güzel çocuklar yetiştirdi, çok güzel bir aile kurdu ama bizim ailemiz dışında, çekirdek ailemiz dışında kurduğu başka aileler de varmış. Onu söyledim, onu fark ettim ki her dokunduğu hayatı değiştirmiş, güzelleştirmiş bir adam. Ben, babamı anlatamam, çünkü anlatsam da babam anlatılmaz yaşanır. O yüzden hepimiz çok şanslıyız, çünkü hepimize dokundu, hepimizin hayatlarında çok önemli bir yeri var. 'Baba, seni çok özleyeceğiz.' Tekrardan ayaklarınıza sağlık" dedi.

Aram Markaroğlu'nun kızı Sesil Kayaoğlu da, "Bugün Talar ile beraber bir metin hazırlayıp sizlerle konuşmayı çok istedik. Tanıyanlar bilir, babam konuşmayı çok severdi. Böyle bir haziruna karşı konuşmaktan da onun adına onur duyuyoruz. Ama maalesef yapamadık, o yüzden birkaç kelimeyle teşekkür etmek istiyoruz. Babamın ilk mabedi iş yeri, şirketidir. Kendi tırnaklarıyla bugünlere getirdiği, bizleri okutup yetiştirdiği yer; ikinci mabedi ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ydü, siz de bilirsiniz. Sabah şirketinden uğurladık, ikinci olarak burada, bu organizasyonu yapan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok huzurlu uyuduğuna çok eminiz. Tekrardan hepinizin ayaklarına sağlık. Beraberce onu böyle güzel bir şekilde uğurladığınız için çocukları olarak manevi anlamda çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BURAK KIZILHAN: FENERBAHÇELİLİĞİ, KULÜBÜMÜZ İÇİN YAPTIKLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli camiaya başsağlığı dileyerek, "Her kayıp zordur, her kayıp üzücüdür ancak Aram Ağabey'in kaybı, bizim için çok ani, beklenmedik bir kayıp oldu. Markaroğlu ailesine, tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Her zaman Fenerbahçeliliğiyle öne çıkmış, duruşuyla, yaptıklarıyla ve kişiliğiyle camianın saygısını kazanmış, Fenerbahçe'si için her zaman aktif şekilde pek çok çalışmanın içerisinde yer almış önemli bir insandı. Yakın dönemde, Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak da önemli katkılar sundu, Futbol Akademimiz için de en fazla emeği veren insandı. İmkan bulduğu her fırsatta yüksek divan kurulu toplantılarında, görev yaptığı dönemde Futbol A.Ş. toplantılarında Fenerbahçe'ye katkı sunmak için fikirlerini paylaşan, büyük bir hevesle gönülden çalışan örnek bir Fenerbahçeliydi. Fenerbahçeliliği, kulübümüz için yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Yaptıklarıyla, duruşuyla her zaman hatırlanacak. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: HERKESİN AKLINDA ARAM MARKAROĞLU'NUN FENERBAHÇE SEVGİSİ VE BAĞLILIĞI VAR

Aram Markaroğlu'nun her zaman Fenerbahçeliliği ile öne çıktığını belirten Ali Koç, "Sayın Vefa Başkan, Markaroğlu Ailesi, tüm Fenerbahçelileri bu üzüntülü günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepimiz için acı bir gün. Burada Fenerbahçemizin özel günlerini, tarihi günlerini kutlarız. Yeri geldiği zaman da Fenerbahçe camiasında yer edinmiş, Fenerbahçe camiasında önemli kişilikleri, Fenerbahçe hiyerarşisinde yeri olan insanları son yolculuğuna uğurlarız. Ne yazık ki, o günlerden bir tanesinde toplanmış bulunuyoruz. Hepimiz bir şaşkınlık içerisindeyiz. Kabul etmeme durumu var ama ne yazık ki Allah'ın takdiri de böyle. Camiamızın çok kıymetli bir ismi. Burada herkes Aram Bey için bir hatırasını anlatsa hepsinin içinde Fenerbahçe olur. Ama herkesin aklında Aram Markaroğlu'nun Fenerbahçe sevgisi ve bağlılığı var. Bu şekilde camiada yer etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Hepimiz O'nu son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her vefat zamansızdır ama bu ciddi anlamda zamansız bir veda oldu. Çok ani bir kayıp oldu. Beklenmedik bir gelişme oldu. Bir Fenerbahçe maçı sonrası geçen hafta keyifle evine gelmiş, arabasında 15 dakika telefonla konuşmuş. Sonra da eve girerken vefat etmiş. Vefatında bile Fenerbahçe var. Ben, Aram Markaroğlu'nu hiç tanımazdım. Yönetime girdim. Yüksek divan kurulu toplantılarında dev bir adam arka sıralarda hep aynı yerde otururdu. Kalkar, konuşmalar yapardı. Ben tanımıyordum kendi kendime 'bu kişi ne kadar muhalif' derdim. Her konuşmasında, her eleştirisinde hep yapıcı ve akıllıydı. İyi niyetliydi. Sonrasında zaman içinde tanıdık, Başkan olduktan sonra daha da yakın tanıdım. Bende bıraktığı en önemli intibalardan bir tanesi; evet Fenerbahçeliliği, iş dünyasındaki başarısı ama iyi bir aile babasıydı. Ailesini tanıyanlar bilir. Sımsıcak bir aile, birbirine bağlı, birbiriyle iç içe, birbirini anlayan ve seven başka bir aile tarzı vardı. Hepimizin aileleri önemli ama ben de en büyük intibahı aile babası ve ailesine olan düşkünlüğüydü. Hepimiz için zor ama ailesi için çok çok daha zor. Ailesine sabır, kuvvet ve metanet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz onun Fenerbahçeliliğini konuşuyoruz, kulübümüze olan bağını, bağlılığını; aklının, fikrinin, kalbinin, her anının Fenerbahçe ile atması. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Tribünde olanlar daha da fazlasını biliyor. Camiamızda Aram Bey gibi kişiler var. Nasıl kişiler; bu camianın her dengesini, her dinamiğini bilen, dokunan, tribünlerini anlayan, kongre üyeleri ile iç içe olan; sevilen, sayılan, Yüksek Divan Kurulu tarafından konuşmalarıyla iyi bilinen, üyeleri tarafından sevilen ve sayılan, ayrı duruşu olan bir Fenerbahçeliydi. İş dünyasında da çok büyük başarıları vardı. Fenerbahçeliliği o kadar ağır basıyordu ki, iş dünyasındaki kimliği pek öne çıkmıyordu. Arkadaşlarının da ifade ettiği gibi 'Rulman sektörünün duayeniydi.' Oralara gelmek için çok çalıştı. Tırnaklarıyla kazıdı. 12 yaşında babasını kaybetti. Çıraklıkla başladı. Sonra şirketinin patronu oldu. Daha da önemlisi kendi sektörünün en başarılı şirketlerden birini yaratan fevkalade başarılı bir iş adamıydı. Ama dediğim gibi bu kimlik hep geri plandaydı. Aklı fikri her zaman Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe kimliği her zaman öne çıkıyordu. 2018 kongre dönemine geldik. Sahiplendi. Benim yaptığım ilk toplantıyı o ve arkadaşları düzenlediler. Kongre döneminde her daim, hem kendisinin hem de ailesinin desteklerini her zaman yanımda hissettim. Sportif A.Ş.'de bağımsız üye oldu. Pek çok bağımsız üyenin aksine aktif görev aldı ve altyapıyla ilgilenmeye başladı. Burada görev aldığı süre boyunca buradaki sahanın tribünlerini yeniledi. Eşiyle, dostuyla, iş yaptığı insanlarla irtibata geçerek, ciddi anlamda talepkar olarak sponsorluklar ve kaynak yarattı. Yeni akademi binasının bütün iç ihtiyaçlarının karşılanması için yine konsorsiyum mantığıyla, imece usulü, eşten dosttan, ayni ve maddi destek olması adına çabaladı. Oranın bugünkü haline gelmesi için çok ciddi çalışmalar yürüttü ve emek harcadı. Adem (Köz) ile de konuşuyorduk, nasıl onun ismini o binada yaşatırız diye. İnşallah bir yolunu bulur ve o binada ismini yaşatırız. Şahsım, yönetimim ve kulübümüz adına tüm destekleri için ona çok çok teşekkür ediyorum. Sonra bizden ayrıldı. Zaman zaman görüş ayrılıklarımız oldu. Her zaman olduğu gibi dönem dönem aynı noktada olmadığımız yerler oldu. Ancak Fenerbahçeliliğinden ve her zaman kulübümüzün menfaatlerini, iyiliğini düşünmesinden, yeri geldiğinde ki ben yaşadım bunu; Fenerbahçe için gereken fedakârlığı yapacağından kısacası ne kadar farklı düşünürsek, farklı yoğurt yiyiş şeklimiz olsa da hiçbir zaman iyi niyetinden asla şüphe etmedim. Böyle büyük bir camianın olduğu her yerde kırgınlıklar, kızgınlıklar, görüş ayrılıkları olur. Ama onları her zaman yok sayıp, her zaman elini taşın altına koymaya hazırdı. Fenerbahçe, kudretli bir camia. Fenerbahçe'nin bu kadar kudretli ve kuvvetli bir camia olmasında Aram Markaroğlu gibi şahısların çok büyük katkısı, emeği ve mevcudiyeti vardır. Dolayısıyla rahat bir şekilde iyi ki Fenerbahçeliydi, iyi ki vardı, iyi ki bu sarı lacivertli renklere sevdalıydı. Evet, bizim şansımıza mı nedir, bilmiyorum ama göreve geldiğimizden beri bu mekândan çok fazla sayıda değerli Fenerbahçeliyi uğurlamak zorunda kaldık. Ve kader bir kez daha buradan önemli bir şahsiyete veda etmemizi gerektiriyor. Evet, çok acı ve çok zamansız olan bu vefatın acısını onu tanıyan, tanımayan tüm Fenerbahçelinin yüreğinde bir sızı olarak kalacaktır. Divan toplantılarında, Mali genel kurullarda Fenerbahçemizin bütün önemli, özel ve güzel günlerinde gözümüz hep Aram Markaroğlu'nu özellikle onun kendine has üslubuyla yaptığı çok etkili konuşmalarını arayacaktır. Her Fenerbahçeliye örnek olan Fenerbahçe sevgisi ve kulübe olan bağlılığı ise hepimize emanettir. Şurada Paşalı Birol'un kendine has söylemleriyle hazırladığı pankartlarda yazdığı gibi, onun da ifade ettiği gibi, sevenlerin var oldukça unutulmayacaksın. Mekânın cennet olsun" şeklinde konuştu.

VEFA KÜÇÜK: BİR KARDEŞ GİBİ FENERBAHÇE'NİN POLİTİKASINA YÖN VERMEK VE FENERBAHÇE'YE FAYDALI OLMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETTİK

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Aram'ın ne kadar sevildiğini zaten bu kalabalık hepimize ifade ediyor. Konuşma yapan değerli arkadaşlarımız ve Sayın Kulüp Başkanımız, Aram Markaroğlu'nu gerçek şekliyle, yaşarken ki haliyle ve kendilerinin onunla olan ilişkilerindeki intibahlarıyla dile getirdiler. Ben, Aram Markaroğlu'nu Fenerbahçe'deki hayatımdan önce de tanıyordum. 25 seneye yakın demir-çelik üretimi işiyle uğraştım. O tarihte Aram Markaroğlu'yla, rulman satan ve rulman satın alan ticari ilişkiler içerisinde tanıştım. Fenerbahçe'ye geldiğim günden itibaren de kendisiyle hem yakın arkadaş hem de bir kardeş gibi Fenerbahçe'nin politikasına yön vermek ve Fenerbahçe'ye faydalı olmak için birlikte hareket ettik. Biraz önce Sayın Başkanımız Ali Koç'un da ifade ettiği gibi Aram Markaroğlu ile Fenerbahçe'deki hayatımızda hep aynı duyguları taşımakla beraber zaman zaman tatbikatta fikir ayrılıklarımız da oldu. Hayatımızın çoğu aynı safta yer almakla beraber bazen de ayrı saflarda yer almak durumunda kaldık. Ama faydada beraberdik, çünkü Fenerbahçe aşkı hepimizi 'Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ederiz?', 'Nasıl en iyi şekilde hizmet edenleri destekleriz?' şekliyle geçmiştir. Vefat ettiği pazartesi gecesi 15.00-18.000 saatleri arası yani 3 saat boyunca biz, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde birlikteydik. Kendisi Ataşehir'e gideceğini, orada randevusu olduğunu ifade ederek aramızdan erken kalktı. Tabii bizim en son görüşümüz o ayrılıkta oldu. Sonradan öğrendik ki evinin kapısında rahmete kavuştu. Ömrü bu kadarmış. Hepimiz üzüntülüyüz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, kulübümüzün bütün fertlerine burada olmayan bütün Fenerbahçelilere başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun, Tanrı taksiratını affetsin."

Aram Markaroğlu için saat 15.00'te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek ve cenazesi Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.