Antalyaspor- Göztepe: 0-3

ANTALYA, (DHA)



11'inci dakikada Gustavo Blanco'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Doğukan Sinik, sol çaprazdan sert vurdu. Top kalenin sağından auta çıktı.

16'ncı dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Celustka'dan topu kapan Soner Aydoğdu, bekletmeden ceza alanına ortaladı. Pozisyonu dikkatli takip eden Halil Akbunar, ön direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

36'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Serdar Gürler sert vurdu. Kaleci Boffen topu çelmeyi başardı. Ancak, dönen topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler bu kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.

45'inci dakikada orta sahada Charles'ten topu kapan Napoleoni hızla ilerleyerek rakip ceza alanına girmeden pasını müsait durumdaki Soner Aydoğdu'ya verdi. Soner Aydoğdu ceza alanına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-3.

İlk yarı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

52'nci dakikada Amilton'un ortasında Schwechlen'den seken topu önünde bulan Fredy, penaltı noktası yakınından gelişine vurdu. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

58'inci dakikada Amilton'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Doğukan Sinik'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunu Beto son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada Serdar Gürler'in pasında topla buluşan Jerome ceza alanına kadar girdi ve kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin solundan auta gitti.

81'inci dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego Angelo'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda baraja çarpan top kornere gitti.

85'inci dakikada Diego Angelo düdükten sonra elini kullanarak hakeme yönelik yaptığı tepki nedeniyle Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Diego Angelo'nun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88'inci dakikada kırmızı karta itiraz eden Antalyaspor yardımcı antrenör Tahsin Tam da kırmızı kartla saha dışına çıkarıldı.

Maçı Göztepe 3-0 kazandı.



STAT: Antalya

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan(xx), Mehmet Metin (xx), Özgür Ertem (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Celustka (xx), Chico (xx), Diego Angelo (xx), Kudryashov (xx), Hakan Özmert (x)(Dk.46 Fredy x), Charles (xx), Amilton (xx), Chahechouhe (x)(Dk.46 Bünyamin Balcı x), Doğukan Sinik (x)(Dk.75 Harun Alpsoy x), Gustavo Blanco (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Murat Paluli (xxx), Schwechlen (xxx), Borges (xxx), Berkan Emir (xxx), Soner Aydoğdu (xx)(Dk.67 Yalçın xx), Andre Castro (xxx), Halil Akbunar (xx)(Dk.90 Tripiç), Napoleoni (xx)(Dk.90+3 Deniz Kadah), Serdar Gürler (xx), Jerome (xx)

GOLLER: Dk.16 Halil Akbunar, Dk.36 Serdar Gürler, Dk.45 Soner Aydoğdu (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk.85 Diego Angelo (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Hakan Özmert (Antalyaspor), Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Göztepe)