Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalyaspor'da parola; Sivas galibiyeti

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da tek parola rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmak. Kırmızı beyazlılarda zorlu maç öncesi 2 oyuncu sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek.

30 Ekim 2022 Pazar 17:47
Antalyaspor'da parola; Sivas galibiyeti

ANTALYA (DHA)

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisine geçen hafta sahasında oynadığı İstanbulspor maçında son veren Antalyaspor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Çalışmanın ardından saat 20.30'da özel uçakla Sivas'a hareket edecek Antalyaspor'da 2 oyuncu sakatlığı dolayısıyla kafilede yer almayacak.

TOPLAMDA 37 MAÇ

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 37 kez rakip olurken, bu maçlarda Antalyaspor 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 yenilgi elde etti. 37 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig, 26'sı ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. 

SİVASSPOR EVİNDE ÜSTÜN 

Antalyaspor ile Sivasspor arasında Sivas'ta oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. 19 maçta Antalyaspor, rakibine karşı 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi ile sahadan ayrıldı. 

Antalyaspor ile Sivasspor'un maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez 2-1'lik skorla sahadan ayrıldı. İki takım 6 kez 1-0, 5'er kez 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez 2-2, 3-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez ise, 3-2 ve 4-1'lik sonuçlar elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporSivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak
Bosphorun 10K Parkuru Beşiktaş’ta koşuldu
Bosphorun 10K Parkuru Beşiktaş’ta koşuldu
Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin
Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin
Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1
Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor’u tesisinden mahrum etmek ihanetlerin en büyüğüdür
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor’u tesisinden mahrum etmek ihanetlerin en büyüğüdür
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2
Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2
Beşiktaş'ta 2'nci Şenol Güneş dönemi resmen başladı
Beşiktaş'ta 2'nci Şenol Güneş dönemi resmen başladı
NBA'de yeni sezon başladı!
NBA'de yeni sezon başladı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول