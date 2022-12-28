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Antalya dev buluşmaya hazır!

Dünyanın en gözde turizm ve tatil destinasyonlarından olan Antalya, özellikle yakın zamanda büyük ivme kazanan spor ve sağlık turizminin de merkezi konumunda. İşte bu gerçekten yola çıkarak, dünyanın birçok ülkesinden gelen spor profesyonelleri ikinci kez Antalya’da buluşuyor.

28 Aralık 2022 Çarşamba 15:51
Antalya dev buluşmaya hazır!

HABER: ERDEN AKTOĞU

9-12 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında Antalya, Nirvana Cosmopolitan'da gerçekleşecek olan, ‘WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor’ etkinliğinde, scout, menajer ve takım temsilcisi vb. gibi spor profesyonellerinden oluşan 800’ün üzerinde isim buluşacak. Ayrıca, 50 kadar akademisyen ve branşında uzman konuşmacı panel ve forumlarda bir araya gelerek spor ve sağlık turizmini masaya yatırıp, mercek altına alacak.

Büyük destek var…

Kulvarında tek olma özelliği taşıyan, ‘WinterLeague Convention’a Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu doğrudan destek veriyor. Ev sahipliğini Antalyaspor AŞ’nin gerçekleştirdiği dev organizasyona ayrıca, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da tüm imkânlarıyla katkı sağlıyor.

Yerli ve yabancı spor ve sağlık endüstrisi üzerine faaliyet gösteren birçok kuruluşun yer alıp, standlar kuracağı organizasyonda, önemli boyutlarda B2B ve network akışı da gerçekleşecek.

Winter Leauge Convention hosted by Antalyaspor’a duyulan güven ve gösterilen ilginin en canlı kanıtı, Vali Ersin YAZICI, Antalyaspor Başkanı Av. Aziz ÇETİN başta olmak üzere, Antalya protokolünün yekvücut dev organizasyona verdiği destekle tescillendi.

Antalyaspor Başkan Yrd. Sezgin Özer ve Teknik Direktör Nuri Şahin de, 800’ün üzerinde spor profesyonelinin yer alacağı dünyanın ilk ve tek spor ve sağlık turizmi buluşmasına dair görüşlerini paylaştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
WinterLeague Convention Hosted By AntalyaSpor
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