Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin: Hakem soyunma odasına zor gitti

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin Fenerbahçe maçının ardından maçta yaşanan hakem hatalarına sert tepki göstererek, rakip takım yöneticilerinin devre arasında hakemi baskı altına aldığını belirtti.

"Bir senaryo yazılmış bazı takımlar da bu filmin zorunlu oyuncuları"

"Türk futbolu için yine kara gecelerden biri malesef. Yaklaşık 24 saat önce rakip takımın yaptığı açıklamalar vardı. Bugün yine devre arasında soyunma odasından sahaya dönen hakemin rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözleri sonrası sahaya girip maçı yönetmeye başladığını gördük. Ben ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bakın böyle bir baskıyla dün yapılanlar, bugün saha içinde yapılanlar, bu hakemlerin maalesef doğru maç yönetmesi ve doğru karar vermesi mümkün değil. Sanki burada bir senaryo yazılmış, bir sinema filmi oynanıyor. Bazı takımlar da bu filmin zorunlu oyuncuları. Çok önemli ve farklı bir şey söyleyeceğim. Maçla ve hakem hataları ile ilgili basın açıklamamızı daha maç oynanmadan bugün saat 13.30'da hazırlayarak buraya geldik. Bakın bu Türk futbolunun geldiği noktayı bize gösteriyor. Biz Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, Avrupa'da ilerlemek istiyorsak, bunu bu şekilde başaramayız. Türk futbolu Ankaragücü'yle güzel Anadolu takımlarıyla güzel. 3-4 takımın sürüklediği bir ligin kaliteli olmasını beklemek mümkün değil" diye konuştu.

"Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz?"

Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Verilmeyen kartlar, aleyhimize verilen penaltı. Bakın burada 2 bin kişi çocuğunun rızkını harcayarak buraya geliyor takımını deplasmanda destekliyor. Ankara'da 100 binlerce insan bu takımın arkasında. Biz de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim için her puan altın değerinde. Bu şekilde nasıl yapacağız? Başkanımız içeride rahatsızlandı. Artık açıklama yapmaktan o da bıktı. Açıklamayla da bir yere gidilmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz? Artık bizim sabrımız kesinlikle kalmadı. Çok net söylüyorum. Anadolu'da bunu hakeme yapamazsınız. Belli birkaç takım için ligi dizayn etmek doğru mu? Türk futbolu böyle ilerlemez" açıklamasında bulundu.

"Hakem soyunma odasına zor gitti"

Ben kulübün basın sözcüsü olarak bugün bu maçta hakem hatalarıyla ilgili basın açıklamamı saat 13.30'da yazdım. Bu ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Resmen bir tiyatro var sonuda belli biz de içinde oynuyoruz. Bu şekilde olmaz. Burada herkesin emeği var. Maddi manevi yöneticiler, taraftarlar çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Nasıl çözülecek bilmiyorum. Tüm futbol kulüplerinden rica ediyorum. Sürekli açıklamalarla baskılarla bu şekilde kararlar verilmesine neden olmayalım. Fenerbahce şimdi 3 puan aldı buradan vicdanı çok rahat gidiyor mu acaba? Bunu da sorgulamak lazım. Bugün maç esnasında penaltı kararıyla birlikte çok radikal belli kararlar alınabilirdi o noktadaydık. Orada yönetim kurulu olarak farklı bir inisiyatifde bulunduk. Bununla ilgili bir toplantı yapacağız. Bir takımdan 1 puanı alıp diğer takıma puan verilmesi bu kadar kolay olmamalı. 22 futbolcu var, teknik direktörler, tribünde insanlar var çok zor bir şey değil adaletli maç yönetip bunu kim hakediyorsa ona göre sonuçlandırmak. Malesef sürekli bunu yaşıyoruz. Özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlarda bunu daha fazla yaşıyoruz. 24 saat önce 4-5 tane açıklama yapılıyor. TFF ve MHK üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor o yetmiyor hakem soyunma odasına zor gitti. Bakın Anadolu'da bunları hakemlere yapmak Ankarügücü ve birçok takım için mümkün değil. Maalesef burada bu kurallar esnetiliyor. Hakem oyuna başlayacak soyunma odasında 3 tane yöneticinin hakaretiyle oyuna giriyor. Ben de oradayım. Bu hakemin nasıl adaletli maç yönetmesini bekleyebilirsiniz."

Birkaç takım için lig dizayn ediliyor"

Diyaloğu duydunuz mu? diye soru yöneltilmesi üzerine Aytekin, "Duydum! Bunu benim söylemem uygun olmaz. Hakem bunu mutlaka raporuna yazacaktır"dedi.

İstanbul takımlarına karşı ayrıcalıklı bir tavır olduğunu söyleyen Aytekin, "Siz Anadolu kulüpleri arasında bu konuyu konuşuyor musunuz, bir tavrınız var mı? sorusu üzerine şöyle cevap verdi. "Biz Türkiye'nin başkenti Ankara'nın 113 yıllık kulübüyüz. Biz kendimizi ayrı bir yere koymuyoruz. Türkiye'de bu işin en tepe noktası neresiyse kendimizi oraya koyuyoruz, orda da görüyoruz bu da bir gerçek. Ama ligi belli birkaç takım için her hafta dizayn etmek doğru bir şey mi? Bizim aleyhimiize kararlar oldu. Haftaya Giresunspor ile oynayacağız. Bu sefer bizim lehimize olsun Giresun mağdur olsun. Bunu artık bitirelim bu şekilde çözülmez. Türk futbolu hem izleyici sayısı anlamında hem değer olarak her geçen gün eriyor ve geriye gidiyor. Bunun tek nedeni; işte bugün bu sahada verilen kararlar. İnsanlar da artık bu tiyatroya inanmıyor. Daha önce birkaç maç var çok ciddi hatalarla puan kaybetmiştik bununla ilgili ne yapılabilir düşünüyoruz. Tabii Ankaragücü'nün de zarar görmemesi gerekiyor. Ama artık bir şeylerin değişmesi içinde bir aksiyon alınması gerekiyor. Burada ben şimdi konuşuyorum, internet sitemden açıklama yapıyorum eee bu kadar haftaya her şey unutuluyor. Bazı takımlar mağdur ediliyor, bazı takımlar haketmediği puanlar alıyor. Bunun bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Yönetim olarak çok ciddi paralar harcıyoruz, borçlar ödüyoruz, vakit harcıyoruz. Taraftarlarımız, peşimizden gelen insanların haklarını korumak zorundayız. Eğer bu şekilde devam edecekse ve biz bu koltuklarda oturuyorsak Ankaragücü taraftarının ve bu takımın haklarını korumakla yükümlüyüz. Pozisyonlar zaten bugün hakem hocaları tarafından tartışılacak. İnanamıyorum gerçekten çok çok üzülüyorum ama artık konuşacak da bir şey yok sözün bittiği yer. Düşünün şuraya maç oynamaya geliyorsunuz ve akşam ne yaşayacağınızı bilerek geliyorsunuz."

"Dünyanın hangi liginde böyle bir şey var?"

Bu Türk futbolunun geldiği noktadır. Ben bunu buradan federasyona da Merkez Hakem Kurulu'na da tüm kurullara da iletiyorum onlar da kendi içinde bunu sorgulaması lazım. Bunun bir tarafı bu bir tarafı da biz spor yöneticilerinin, teknik direktörlerin, basın mensuplarının bu hakemler üzerindeki baskıyı azaltması gerekiyor. Her maçtan önce hem kulüplerle ilgili hem hakemlerle ilgili bir ön hazırlık yapılıyor, hedef noktasına getiriliyor. Ondan sonra da sahada hakemleri izliyoruz. Belki iyi niyetli bu baskılardan dolayı böyle, belki gerçekten kötü niyetli benim bunun ayırımını yapma şansım yok. Ama burada Türk futbolunun paydaşlarının tamamı sorumlu. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi liginde böyle bir şey var? Bir futbol müsabakasının hakemi soyunma odasından devre arasında 3 tane yönetici almış arasına adamla münakaşa halinde hareket edeni var ve hakem sahaya bu şekilde çıkıyor. 2 . devrede bu hakem sahada 40 bine yakın taraftar karşısında insan neticede anlatabildim mi? Bu baskıyı kaldıracak testlerden hakemler geçiyor mu onu da bilmiyoruz. Bu da ciddi psikolojik ayrı bir tartışma konusu. Hakemlerin de yeterliliği tartışılır ama bugün bizim burada yaşadığımız tiyatro, film senaryosu söylediğim gibi dün akşam yazılmıştı zaten. Çok üzülüyorum taraftarlarımız adına çok üzgünüm onlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz taraftarımız vardı. Bakın bu ekonomik şartlarda çok ciddi bilet fiyatları ödeyerek 2 bin kişi ramazan günü oruçlarını statta açarak buraya deplasmana takımını desteklemeye geliyorlar. Bakın bu kul hakkıdır. Bence buna kimsenin girmemesi lazım. Bunun altında kalan gerçekten ezilir çok net söylüyorum."

"TFF ve MHK'ya başvuracağız"

Aytekin, Türkiye Futbol federasyona ya da mhk ye başvruacak mısınız? sorusuna ise;

"Tabiki bulunacağız. Söylediğim gibi ugün çok radikal şeylerde çıkalbilirdi. Biz kendi içimizde bunu değerlendireceğiz. Ankargücüne zarar verecek hiçbir olayın içinde olmak istemeyiz. Ama hukukçularımız ve yönetim kurulu olarak toplanacağız ve gereken tepkimizi her zamankinden farklı koyacağız ya da söylesinler bu ligin 1.sini 2.cisini açıklasınlar düşenleri de açıklasınlar. Biz de artık bundan sonraki deplasmanlarımızı bir turistik ziyaret gibi yapalım. Bu şekilde olmaz. Zaten bu olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Futbolda heyecan olmuyor, seyirci olmuyor senin futbol değerin olmuyor. Gidip yayıncı kuruluşla çok komik paralara anlaşma yapıyorsun. O gelirle takımlar borç batağında.O kalitede futbolcuları transfer etmek zorundasın. Aslında bugün bu soruna neden olanlar uzun vadede bunun cezasını en fazla onlar çekiyor. Bugün kazanılan bir 3 puan ve bu takımların hepsinin ilerleyen süreçte Avrupa'da rekabet edemeyecek hale gelmesinin tek nedeni bugün burada alınan puanlar ve bizim kaybettiğimiz puan" diyerek sözlerini tamamladı.