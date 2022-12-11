Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Andrea Pirlo: Sol bek eksiğimizi Ocak ayında tamamlayacağız

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Sol bek eksiğimiz var" dedi.

11 Aralık 2022 Pazar 17:40
Andrea Pirlo: Sol bek eksiğimizi Ocak ayında tamamlayacağız

Antalya (DHA)

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılan oyuncuların hem kendisinin hem de yöneticilerin tercihi olduğunu vurgulayan Pirlo, "Ayrılan oyuncularımıza sezonun bu dönemine kadar verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz ama bu bir tercihti. Biz de tercihimizi bundan yana kullandık. Sol bek eksiğimiz var, bunu da Ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Kadro içinde bu bölgeye başka alternatifler de bulabiliriz" diye konuştu.

"YARIŞMACI BİR TAKIMIZ"

Takımdaki Türk kontenjan eksikliğine ilişkin yöneltilen soruya Pirlo şöyle yanıt verdi:

"Takımımızda 3 iyi Türk'ü de bulacağız. Onlar da bu şansı kullanıp forma giyecekler. Yarışmacı bir takımız, daha da yarışmacı olmak için eksik olduğumuz bölgeler stoper ve sol beke takviye düşünüyoruz. Hücumda yeterli bir kadromuz var. Üstüne Ljajic ve Feghouli gibi 2 hamle de geldi" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAKİ ATMOSFER ÇOK İYİ"

Kampta 2 hazırlık maçı gerçekleştirdiklerini dile getiren Pirlo, "İkisi de gelişimimiz için bize önemli katkılar sağladı. Özellikle şu anda takımdaki atmosfer çok iyi. Bu atmosferi devam ettirip, ligde daha iyi olmaya çalışacağız. Alışma sürecinde ligdeki bazı şeyleri daha iyi anladık. Ligde genel bir savunma bekleyişi ve hızlı hücum taktiği var. Biz de bunu çok gol yiyerek bir şekilde anladık ve bunun üstüne de artık çalışıyoruz. Kendimizi buna daha çok adapte ettiğimizi söyleyebilirim. Ligde bulunduğumuz yerden tabi ki memnun değiliz. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Demek ki hatalar yaptık, bunları düzeltip daha iyiye gideceğimize inanıyoruz" dedi.

"DÜNYA KUPASI SÜRPRİZLERLE DOLU"

Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu ifade eden Pirlo, Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo'ya ilişkin ise şunları söyledi:

"Katar'a geçmiş senelerde de gidiyordum, gelişen bir ülke ve organizasyon güzel gidiyor. Dünya Kupası sürprizlerle dolu gidiyor. Fas'ı tebrik ederim, en büyük sürprizi yaptılar. Diğer yarı finalistler beklenen takımlar. Ronaldo ile konuşmadım ama üzgünüm tabii, çünkü en büyük hedefiydi Dünya Kupası ama futbolda yenilgi ve kazanç var."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükAndrea Pirlo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum
Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4'te 4 yaptı
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4'te 4 yaptı
Victor Nelsson: Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum
Victor Nelsson: Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum
ABD’li ünlü spor muhabiri Katar’da görevi başında hayatını kaybetti
ABD’li ünlü spor muhabiri Katar’da görevi başında hayatını kaybetti
Ekrem Memnun, Çukurova Basketbol'da
Ekrem Memnun, Çukurova Basketbol'da
Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu
Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu
Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finalde
Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finalde
"Kalan 6 maçın ardından transfer konusu değerlendirilecek"
"Kalan 6 maçın ardından transfer konusu değerlendirilecek"
Göztepe ve Altay'a holiganların faturası ağır oldu
Göztepe ve Altay'a holiganların faturası ağır oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول