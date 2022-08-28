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Anadolu Parsı unvanı için 8 zirve kaldı

'81 il, 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ projesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde zirveye tırmanıp, ‘Anadolu Parsı’ unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet (51), 71'inci, 72’nci ve 73'üncü tırmanışlarını gerçekleştirdi.

28 Ağustos 2022 Pazar 16:21
Anadolu Parsı unvanı için 8 zirve kaldı

KARS (DHA)

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan dağcılık eğitimleri alan, yaz-kış yürüyüş liderliği yapan ve aynı zamanda spor tırmanışı il hakemi olan Erdek Cennet, 81 ilde zirveye tırmanarak 'Anadolu Parsı' unvanı almayı hedefliyor. 

Cennet, 15 yıldır tırmanış sporu ile ilgilendiğini belirterek, "81 ilimizin en yüksek rakımlı zirvesine yapılacak tırmanışlar sonucunda 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi için proje geliştirdim. 71'inci, 72'nci ve 73'üncü zirvemi 2 günde gerçekleştirmiş bulunuyorum. Şimdi Şırnak'taki Cudi Dağı'na hemen ardından Hakkari'ye geçeceğim. Kısa sürede bu projeyi bitirip, Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na proje detaylarını gönderip, bu unvanın verilmesi için girişimlerde bulunacağım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu ParsıErdek Cennet
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