Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.447,64
ALTIN
1.156,04
DOLAR
18,80
STERLİN
23,23
EURO
20,36
Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi
Güneş enerjisinden elektrik üretim...
TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alınacak
TİGEM 50 sözleşmeli teknik...
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu
2023/1. Dönem Çarşı ve...
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

19 Ocak 2023 Perşembe 09:42
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

İSTANBUL - Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor.

Yaptığı maçların 7'isini kazanan ve 12'sini kaybeden Bayern Münih ise 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı, Bayern Münih 81-78'lik skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 787. maç

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 787. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 786 karşılaşmada 448 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 539. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 538 mücadelenin 291'ini kazandı, 247'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesThy Avrupa LigiBayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi
Giresunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak
Giresunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladı
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladı
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te
Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında
Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında
Süper Lig'in ilk yarısında Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray oldu
Süper Lig'in ilk yarısında Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray oldu
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi